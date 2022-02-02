Трутнев заявил, что Приморский край привлекает до 70% инвестиций всего Дальнего Востока

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Приморский край привлекает большую часть инвестиций, вкладываемых в развитие всего Дальнего Востока - до 70%, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Сегодня на территории Приморья инвестиции идут достаточно активно. Приморье сегодня привлекает до 70 % инвестиций от всего дальневосточного объёма. В территориях опережающего развития, в свободном порту сегодня реализуется 1969 проектов при общей цифре 2700 - это более 60%", - сказал полпред в среду на совещании по вопросу реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края.

Трутнев уточнил, что инвесторы вложили в регион 401 млрд рублей, а 278 проектов ввели в эксплуатацию. Создано 40 тыс. рабочих мест, что почти половина от всех созданных рабочих мест на Дальнем Востоке.

Полпред добавил, что, несмотря на эпидемию коронавируса, нужно сохранять постоянный контакт с инвесторами, потому что только такая работа позволит двигаться вперед.

"Мы с вами сегодня проводим встречу с инвесторами. Формат для нас привычный. Но, к сожалению, в период коронавируса количество наших контактов с инвесторами несколько уменьшилось. Это плохо. Нам надо больше общаться, потому что основной принцип, который мы закладываем в работу по развитию Дальнего Востока - это сопровождение каждого проекта", - отметил Трутнев.

Он также сообщил, что закон об особом преференциальном режиме на Курильских островах начнет действовать в ближайшие два месяца.

"Он такой особенный, там на 20 лет инвесторы будут освобождены от обязанности налогоплательщиков вообще, на пять лет - запрет на любые проверки бизнеса. Я хочу обратить ваше внимание на этот режим, потому что, на мой взгляд, он создает такие беспрецедентные возможности, и ими надо пользоваться", - сказал Трутнев.

Как сообщалось, по поручению президента РФ на Курилах собираются ввести особый налоговый режим для бизнеса (только для новых предприятий). В частности, планировалось освободить организации сроком на 20 лет от уплаты налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, а также земельного и транспортного налогов.