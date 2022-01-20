Суд продлил процедуру банкротства владельца компании "Мортадель" Агурбаша

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду, 19 января, продлил процедуру реализации имущества владельца компании "Мортадель" Николая Агурбаша на шесть месяцев.

Как следует из картотеки суда, суд назначил следующий отчет финансового управляющего должника на 13 июля.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 22 мая 2019 года признал обоснованным заявление Сбербанка России о банкротстве Агурбаша. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов гражданина и включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 405 млн рублей, в том числе 387,2 млн рублей основного долга. Финансовым управляющим должника был утвержден Аркадий Иризов.

Восстановление платежеспособности Агурбаша невозможно, заявил Иризов на заседании суда 25 ноября 2019 года. Отвечая тогда на вопрос суда, финуправляющий сообщил, что на тот момент в реестр были включены требования трех кредиторов: Сбербанка России (405 млн рублей), банка "Возрождение" (3,2 млн рублей) и налогового органа (1,1 млн рублей).

Суд 29 июля 2020 года признал Агурбаша несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим была утверждена Олена Пашкова.

Арбитражный суд Московской области в декабре 2018 года по заявлению физлица ввел в отношении ООО "Фирма "Мортадель" процедуру наблюдения. 14 мая 2020 года суд признал "Мортадель" банкротом.

На одном из заседаний суд признал обоснованным требование Агурбаша о включении в реестр кредиторов компании долга перед ним в размере 207,1 млн рублей.

Таким образом, суд тогда частично удовлетворил требование бизнесмена на сумму 542,3 млн рублей. Долг возник в результате невыполнения компанией обязательств по ряду договоров займа, заключенных в 2010-2018 годах. Десятый арбитражный апелляционный суд в ноябре 2019 года отказал Агурбашу во включении всей суммы 542,3 млн рублей в реестр кредиторов компании. Кассационный суд оставил отказ в силе.

Арбитражный суд Московской области 21 октября 2021 года привлек к субсидиарной ответственности Агурбаша.

Суд тогда признал "доказанным наличие оснований для привлечения Агурбаша к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Фирма "Мортадель".

Суд приостановил производство в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Решение принято по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего "Фирмы" Мортадель" Иризова, который просил привлечь к субсидиарной ответственности и бывшую жену Агурбаша - Эльвиру, которая с 2015 года была первым вице-президентом компании.

Однако суд, изучив документы, отказал в ее привлечении.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2016 году выручка фирмы "Мортадель" составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль - 7,9 млн рублей.

ООО "Фирма "Мортадель" известно еще и тем, что в 2017 году ее первый вице-президент Эльвира Агурбаш была выдвинута кандидатом на пост президента РФ от "Альянса зеленых", но в выборах участия не принимала.