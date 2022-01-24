Долг владельца сети "Корчма Тарас Бульба" перед ФНС превысил 971 млн рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы включил в реестр кредиторов владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана 971,3 млн рублей долга перед Федеральной налоговой службой, следует из картотеки суда.

Этот же суд 12 января признал обоснованным заявление ИФНС России №4 о банкротстве Белойвана и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Суд тогда назначил на 6 июля отчет Максима Калмыкова, который был утвержден финансовым управляющим должника.

15 ноября 2021 года, суд прекратил производство по заявлению Белойвана о собственном банкротстве в связи с его отказом от требования.

В материалах дела говорится, что это заявление ФНС поступило в суд 13 августа 2021 года. В соответствии с законодательством оно рассматривается после заявления самого должника, которое поступило в суд в мае 2021 года.

Пресненский суд Москвы в феврале 2021 года по просьбе следствия заочно арестовал объявленного в международный розыск Белойвана по делу о неуплате налогов на 57 млн рублей.

Летом 2020 года представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что после возбуждения уголовного дела в феврале 2020 года по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам компании, Белойван неоднократно не являлся на вызовы следователя на допрос. В связи с этим, отметила Иванова, он был объявлен в розыск. Уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам) расследует московский главк СК.

"В 2014-2015 годах налоговой инспекцией была проведена проверка ООО "Золотой Рассвет", которая осуществляет ресторанную деятельность, в том числе сети "Корчма Тарас Бульба". Руководитель этой группы компаний Юрий Белойван знал о том, что его компания должна быть привлечена к налоговой ответственности", - напомнила представитель СК.

По версии следствия, чтобы воспрепятствовать взысканию доначисленных сумм неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года "он обеспечил государственную регистрацию другой подконтрольной организации - ООО "Лидер К".

"После выставления налоговым органом требования об уплате обществом налога, пеней, штрафа по вынесенному решению о привлечении данной организации к налоговой ответственности Белойван не оплатил в установленный срок сумму недоимки в размере 57 млн рублей", - сказала тогда Иванова.

Она отметила, что после вынесения налоговиками решения о взыскании налога, пеней, штрафа Белойван прекратил деятельность компании, продолжив деятельность ресторана от лица вновь созданной организации ООО "Лидер К". Таким образом, он сокрыл денежные средства от налоговых органов и воспрепятствовал их поступлению в бюджет.

В июле 2019 года приговором суда Белойван был признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), на общую сумму более 650 млн рублей.

Предприниматель полностью признал вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке, суд в качестве наказания назначил ему два года колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил ему приговор на 3 месяца, а в ноябре 2019 года по ходатайству администрации исправительного учреждения суд освободил фигуранта от отбывания наказания из-за болезни.