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Суд в Москве заочно арестовал владельца сети ресторанов "Корчма"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов на сумму 57 млн рублей, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Пресс-секретарь суда отметила, что данный фигурант объявлен в международный розыск.

В РоссииВладелец "Корчмы Тарас Бульба" объявлен в розыскВладелец "Корчмы Тарас Бульба" объявлен в розыскЧитать подробнее

Дело Юрия Белойвана

После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств Белойван неоднократно не являлся на вызовы следователя на допрос по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам компании (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Он был объявлен в розыск.

В июле 2019 года приговором суда Белойван был признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), на общую сумму более 650 млн руб., в том числе с вышеназванного Общества. После вынесения налоговиками решения о взыскании налога, Белойван продолжил деятельность ресторана от лица вновь созданной организации ООО "Лидер К". Таким образом он сокрыл денежные средства от налоговых органов и воспрепятствовал их поступлению в бюджет.

Предприниматель полностью признал вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке, суд в качестве наказания назначил ему два года колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил ему приговор на 3 месяца, а в ноябре 2019 года по ходатайству администрации исправительного учреждения суд освободил фигуранта от отбывания наказания из-за болезни.

Юрий Белойван Корчма Тарас Бульба

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