Основателю сети ресторанов "Тарас Бульба" Белойвану смягчили приговор

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд сократил на три месяца срок приговора основателю сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, сообщает корреспондент "Интерфакса". Белойван ранее получил два года колонии общего режима за неуплату налогов на сумму в размере 650 млн рублей.

"Суд постановил: наказание по 199 статье УК снизить до семи месяцев лишения свободы, по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год девять месяцев колонии общего режима", - огласил решение судья.

4 июля Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Белойвана по делу об уходе от уплаты налогов.

Бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Белойван признал вину в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ) на общую сумму в 650 млн рублей.

Вместе с тем, Гражданский иск ФНС России к Белойвану на 862 млн рублей суд оставил на рассмотрение в гражданском производстве.

Как установлено следствием и судом, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван уклонялся от уплаты налогов с восьми фактически руководимых им организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба". В ресторанах не пробивали кассовые чеки и отказывали в приеме к оплате банковских карт. Как установило следствие, бизнесмен привлекал так называемых ночных кассиров, которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания - ИФ), установленной в ресторанах Белойвана, наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Официальный представитель московского главка СКР Юлия Иванова в феврале сообщала о подготовке подписания мирового соглашения между Белойваном и ФНС России, согласно которому в течение трех лет бизнесмен уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму более 1 млрд рублей.