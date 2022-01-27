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Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона упали на итогах заседания ФРС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг резким снижением.

Негативная динамика рынков в регионе обусловлена частично тем, что "ФРС, вероятнее всего, будет повышать ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось", отметил аналитик MUFG Bank Такахиро Секидо.

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Это стало понятно из итогов первого в этом году заседания американского центробанка. Глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании.

Федрезерв сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте.

"Экономике США больше не нужна сильная поддержка со стороны ФРС", - сказал Пауэлл.

Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции перед началом Нового года по Лунному календарю в Китае на следующей неделе, что также негативно сказалось на рынках, отметил Секидо.

Японский Nikkei к закрытию торгов упал на 3,1%, до 26170,3 пункта - минимума с ноября 2020 года.

Среди компонентов индекса в лидеры снижения вышли акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. (-9%), производителя электроники Sony Group Corp. (-6,7%) и производителя полупроводников Advantest Corp. (-7%).

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite снизились на 2% каждый.

В лидерах падения в Hang Seng находятся бумаги IT компаний Китая: акции Meituan подешевели на 7%, Alibaba Group Holding Ltd. - на 7,2%, Netease Inc. - на 4% и JD.com Inc. - на 3,5%.

Между тем совокупная прибыль промпредприятий КНР в 2021 году увеличилась на 34,3% по сравнению с 2020 годом и составила 8,71 трлн юаней ($1,4 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

При этом в январе-ноябре 2021 года рост этого показателя составил 38%. Темпы увеличения замедлились по итогам 10-го месяца подряд.

Прибыль государственных предприятий в прошлом году поднялась на 56% в годовом выражении, частных - на 27,6%.

Южнокорейский Kospi опустился на 3,5% и составил 2614,49 пункта, что является минимальным значением за 14 месяцев. Индикатор также потерял 21% с рекордного пика, достигнутого в июле. Падение более чем на 20% с максимальных значений обычно означает, что на рынке установился "медвежий" тренд.

Стоимость акций производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. снизилась на 2,7%, несмотря на то, что компания в октябре-ноябре зафиксировала максимальную с 2017 года операционную прибыль ($11,6 млрд) на фоне сильного спроса на микросхемы.

Бумаги концерна LG Corp. потеряли в цене 3,7% на новости о том, что LG Electronics Inc., принадлежащая компании, в четвертом квартале получила чистую прибыль, не оправдавшую прогноза рынка.

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Между тем на сеульской бирже состоялись дебютные торги производителя аккумуляторов для электромобилей LG Energy Solution Ltd., на которых акции компании взлетели на 66%. LG Energy провела IPO на 12,75 трлн южнокорейских вон ($10,6 млрд), разместив акции по цене 300 тыс. вон за бумагу. Объем размещения стал рекордным для Южной Кореи.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,8%.

Котировки акций нефтегазовой Woodside Petroleum Ltd. поднялись на 2,5%. Компания сообщила, что прекратит операционную деятельность в Мьянме из-за ухудшения положения в сфере прав человека в стране.

На австралийском рынке подешевели акции технологических компаний страны: бумаги Codan Ltd. упали на 10,2%, WiseTech Global Ltd. - на 10%, Zip Co. Ltd. - на 9,7% и Altium Ltd. - на 7,1%.

рынок акций

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