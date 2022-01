Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона упали на итогах заседания ФРС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг резким снижением.

Негативная динамика рынков в регионе обусловлена частично тем, что "ФРС, вероятнее всего, будет повышать ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось", отметил аналитик MUFG Bank Такахиро Секидо.

Это стало понятно из итогов первого в этом году заседания американского центробанка. Глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании.

Федрезерв сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте.

"Экономике США больше не нужна сильная поддержка со стороны ФРС", - сказал Пауэлл.

Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции перед началом Нового года по Лунному календарю в Китае на следующей неделе, что также негативно сказалось на рынках, отметил Секидо.

Японский Nikkei к закрытию торгов упал на 3,1%, до 26170,3 пункта - минимума с ноября 2020 года.

Среди компонентов индекса в лидеры снижения вышли акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. (-9%), производителя электроники Sony Group Corp. (-6,7%) и производителя полупроводников Advantest Corp. (-7%).

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite снизились на 2% каждый.

В лидерах падения в Hang Seng находятся бумаги IT компаний Китая: акции Meituan подешевели на 7%, Alibaba Group Holding Ltd. - на 7,2%, Netease Inc. - на 4% и JD.com Inc. - на 3,5%.

Между тем совокупная прибыль промпредприятий КНР в 2021 году увеличилась на 34,3% по сравнению с 2020 годом и составила 8,71 трлн юаней ($1,4 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

При этом в январе-ноябре 2021 года рост этого показателя составил 38%. Темпы увеличения замедлились по итогам 10-го месяца подряд.

Прибыль государственных предприятий в прошлом году поднялась на 56% в годовом выражении, частных - на 27,6%.

Южнокорейский Kospi опустился на 3,5% и составил 2614,49 пункта, что является минимальным значением за 14 месяцев. Индикатор также потерял 21% с рекордного пика, достигнутого в июле. Падение более чем на 20% с максимальных значений обычно означает, что на рынке установился "медвежий" тренд.

Стоимость акций производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. снизилась на 2,7%, несмотря на то, что компания в октябре-ноябре зафиксировала максимальную с 2017 года операционную прибыль ($11,6 млрд) на фоне сильного спроса на микросхемы.

Бумаги концерна LG Corp. потеряли в цене 3,7% на новости о том, что LG Electronics Inc., принадлежащая компании, в четвертом квартале получила чистую прибыль, не оправдавшую прогноза рынка.

Между тем на сеульской бирже состоялись дебютные торги производителя аккумуляторов для электромобилей LG Energy Solution Ltd., на которых акции компании взлетели на 66%. LG Energy провела IPO на 12,75 трлн южнокорейских вон ($10,6 млрд), разместив акции по цене 300 тыс. вон за бумагу. Объем размещения стал рекордным для Южной Кореи.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,8%.

Котировки акций нефтегазовой Woodside Petroleum Ltd. поднялись на 2,5%. Компания сообщила, что прекратит операционную деятельность в Мьянме из-за ухудшения положения в сфере прав человека в стране.

На австралийском рынке подешевели акции технологических компаний страны: бумаги Codan Ltd. упали на 10,2%, WiseTech Global Ltd. - на 10%, Zip Co. Ltd. - на 9,7% и Altium Ltd. - на 7,1%.