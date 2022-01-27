ЦБ увидел огромные риски для финстабильности в концепции Минфина по криптовалютам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Банк России, изначально занимавший жесткую позицию по отношению к криптовалютам, раскритиковал концепцию Минфина по регулированию этого рынка, увидев в ней серьезные риски для финансовой стабильности.

ЦБ РФ на прошлой неделе опубликовал консультативный доклад по криптовалютам, где предложил жесткий вариант регулирования этого рынка - ввести запреты на большинство операций с ними в РФ: майнинг, выпуск, обращение, обмен. Между тем Минфин, как сообщил во вторник директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, выступает не за запрет, а за регулирование. Концепцию этого регулирования, по его словам, Минфин направил в аппарат правительства. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что знаком с дискуссией по теме регулирования криптовалют в России. Он попросил правительство и ЦБ прийти к какому-то единому мнению, провести обсуждение этого вопроса в ближайшее время и сообщить о результатах.

В четверг об основных параметрах концепции регулирования криптовалют Минфина написал РБК. По данным издания, Минфин, в частности, предлагает организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить контроль за ними и идентификацию участников. Для этого на законодательном уровне нужно ввести новые субъекты регулирования по аналогии с уже действующим регулированием цифровых финансовых активов.

Официально концепция Минфина пока не опубликована.

Комментарий ЦБ РФ

"Предлагаемый в концепции Минфина допуск криптовалют в российскую финансовую систему создает огромный риск финансовый стабильности, который через банки и других участников может заразить всю финансовую систему", - прокомментировали "Интерфаксу" в ЦБ предложения Минфина.

"Мы ознакомились с концепцией Минфина. Рассчитываем, что Минфин сможет опубликовать ее для публичного обсуждения в ближайшее время, как мы опубликовали свой консультативный доклад, потому что иначе участники рынка и общественность не имеют возможности оценить предложения Минфина", - сообщили в ЦБ.

Банк России не согласен с позицией Минфина по ряду вопросов. Так, в частности, финансовое ведомство предлагает активно вовлекать в оборот криптовалют российские банки и другие финансовые организации. "Предполагается, что организатором системы обмена цифровых валют, отвечающий за управление рисками ПОД-ФТ, станет российский банк (судя по тексту концепции, это будет единственный банк - факт, который обычно вызывает вопросы с точки зрения развития конкуренции). Операторами обмена цифровых валют (осуществляют хранение денежных средств и криптовалюты клиентов, позволяют клиентам осуществлять сделки) могут быть кредитные организации, страховщики, прочие финансовые организации, а также нефинансовые организации (осуществляющие операции с денежными средствами)", - привел Банк России выдержки из концепции.

ЦБ считает, что это приведет к созданию прямого канала взаимосвязи между криптовалютным рынком и традиционной финансовой системой, что несет риски, связанные с оттоком средств с депозитов в криптовалюты, кредитованием в криптовалютах, использованием криптовалюты как залога, который может полностью обесцениться. Это, по мнению регулятора, также чревато созданием параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для российских финансовых организаций.

"Это приведет к тому, что денежные сбережения граждан будут направляться в криптовалюты, в том числе на обслуживание нелегальной деятельности, а не в национальную экономику. Падение курса криптовалют или реализация мошенничества с криптовалютой приведут к реальной угрозе для кредиторов и вкладчиков российских банков", - предупреждает ЦБ.

Банк России также обращает внимание на то, что в концепции декларируется "обеспечение защиты прав физических и юридических лиц за счет появления легальных процедур приобретения и продажи цифровой валюты и законодательного установления требований к операторам обмена цифровых валют". При этом, по мнению ЦБ, так как у большинства криптовалют отсутствует эмитент - ответственное лицо, риски их инвесторов будут перекладываться на российские финансовые организации и в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов.

Не верит ЦБ и в купирование рисков нелегальных операций с помощью сервиса "прозрачный блокчейн". "Перекладывание на банк ответственности за ПОД-ФТ в криптовалютах не позволит убрать нелегальные операции, а только увеличит риски этого банка, что может угрожать потерей доверия вкладчиков. Что касается упомянутой в концепции процедуры идентификации компании Aximetria, то она проводится дистанционно и во многом носит формальный характер. В целом активное вовлечение финансовых организаций в рынок криптовалют создаст вызов для уже действующей системы ПОД-ФТ", - отмечает регулятор.

Банк России также считает невозможным допускать к сделкам с криптовалютами только квалифицированных инвесторов. "Курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность не поможет инвестору избежать рисков", - подчеркивает он.

"Минфин аргументирует необходимость регулирования тем, что в операции с криптовалютой вовлечены миллионы людей и масштаб явления уже не позволяет его искоренить. Но на наш взгляд, это в принципе некорректный аргумент. Высокая вовлеченность в этот рынок граждан - напротив, важный аргумент для ограничения новых вложений, еще более массовых инвесторов, интересы которых могут пострадать. Легализация и регулирование будет создавать иллюзию защиты и правил игры для людей, обнадеживая их, что, если государство разрешает, значит, рисков нет. В результате этот рынок будет становиться все более массовым, пока "пузырь" не схлопнется. И в этом случае государство столкнется уже с огромными социальными рисками и рисками финансовой стабильности. Поэтому, на наш взгляд, оптимальным решением является введение запрета на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами", - считает ЦБ.