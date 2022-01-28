Чернышенко утвердил "дорожную карту" по регулированию оборота криптовалют

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил "дорожную карту", которая предполагает регулирование оборота криптовалют в России, вопрос их майнинга планируется рассмотреть отдельно. Документ "Регулирование деятельности Р2Р-платформ" есть в распоряжении "Интерфакса".

План включает 15 мероприятий и предполагает ужесточение контроля за оборотом цифровых активов, но не запрет на такие операции.

Ответственными и исполнителями в "дорожной карте" указаны Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банк России. Срок реализации документа - до декабря 2022 года.

В документе не описано регулирование майнинга, его предлагается выделить в отдельный раздел "в силу особой специфики" и рассматривать с привлечением сотрудников профильных ведомств (Минэнерго, Минпромторг и др.).

К маю 2022 года Минфину совместно с Росфинмониторингом ФСБ, ФНС и МВД поручено доработать положения "регуляторно-ограничительного режима деятельности" для провайдеров услуг виртуальных активов. Ведомствам предстоит определить статус субъектов криптовалютного рынка, порядок и условия их работы, а также орган по надзору за оборотом криптоактивов.

Задачей Росфинмониторинга также станет имплементация в систему ограничительных мер требований FATF в части виртуальных активов, разработка атрибутов и функционала системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов Р2Р-платформ, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов, а также формирование механизма проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.

Минфину вместе с ФНС до декабря предстоит доработать законопроект "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", предусматривающий информирование о владении цифровой валютой и операциях с ней.

Документ также предлагает определить порядок идентификации клиентов операторов обмена криптовалют. Участников рынка, попадающих под требования закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, планируется обязать информировать Росфинмониторинг о валютных операциях. Этим до декабря займется Минфин совместно с Генпрокуратурой, Росфинмониторингом, ЦБ, МВД и ФСБ.

Дорожная карта предусматривает введение ответственности за преступления с криптовалютами. Предлагается ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютой. Также использование цифровой валюты, согласно документу, должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, отнесенных к подследственности Следственного комитета. Этот пункт Минфину совместно с Генпрокуратурой, МВД, Росфинмониторингом, ФСБ, ФНС, и СКР предстоит реализовать до декабря.

Эти же ведомства, за исключением СКРФ, до июня должны проработать введение административной ответственности за организацию незаконного оборота криптовалют и нарушение правил сделок с ними, а также за организацию незаконного приема цифровой валюты.

Минфину до декабря поручено разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, осуществляющих обращение виртуальных активов в России перед регуляторными органами, и разработать методику оценки стоимости криптовалютных активов.

Банку России поручено организовать имплементацию прошлогодних сентябрьских методических рекомендаций по повышению внимания к онлайн-операциям физических лиц в практику комплаенс подразделений российских банков. Рекомендации касались практики противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, в том числе связанных с теневым игорным бизнесом, нелегальными участниками финансового рынка и контролем за криптовалютными обменниками. В них ЦБ рекомендовал банкам обращать особое внимание на счета физических лиц, используемых посредством "онлайн-сервисов" для расчетов с другими физлицами, если операции по ним соответствуют определенным признакам (например, необычно большое количество контрагентов - физических лиц или совершаемых операций в день или в месяц, слишком короткий промежуток времени между зачислением и списанием средств и т.д.) На основе тех же методических рекомендаций ЦБ поручено "дать правовую оценку роли и месту использования подставных лиц (дропов) в расчетах с применением Р2Р-транзакций" и при необходимости внести изменения в правовое регулирование.

Минэкономразвития при участии Минфина поручено актуализировать общероссийские классификаторы видов экономической деятельности и включить в них оборот виртуальных активов как вид деятельности.

Кроме того, согласно "дорожной карте", на площадки, осуществляющие оборот виртуальных активов, могут быть распространены требования, аналогичные правилам деятельности интернет-компаний на территории РФ (установленные так называемым "законом о приземлении". Проработать соответствующий вопрос поручено Минцифры.

Документ также предполагает изучение международного опыта в части регулирования криптовалют, причем по одному из наиболее жестких сценариев. Так, ЦБ предстоит провести углубленный анализ практики применения в КНР запретительных норм в отношении участников криптовалютного сектора и определить принципы функционирования систем технологического контроля, финансового контроля, прокурорского надзора и контроля за деятельностью провайдеров услуг виртуальных активов.

Подлинность документа "Интерфаксу" подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В январе Банк России опубликовал консультативный доклад, в котором предложил запретить большинство операций с ними в России (майнинг, выпуск, обращение, обмен). Растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы, считает Банк России. Минфин РФ выступил против этой концепции и предложил не запрещать, а регулировать криптовалюты.

Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн 28 января высказал мнение, что запрет криптовалют будет неэффективным и приведет "только к развитию теневого рынка". Он при этом сослался на "дорожную карту", утвержденную Чернышенко.