В случае запрета криптовалют ЦБ рекомендовал россиянам их декларировать

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Если в России будут утверждены предложения Банка России по жесткому регулированию криптовалют, гражданам придется задекларировать вложения в криптовалюту, чтобы ее можно было продать за рубежом и получить за это деньги, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Даже после того, как запрет будет введен, если такое решение будет принято и будут внесены изменения в закон, граждане смогут продать криптовалюту на иностранной бирже и вернуть свои средства в Россию", - сказала она в эфире YouTube канала InvestFuture.

"У банков возникнет вопрос о легальном происхождении денег, поэтому очень важно декларировать такие вложения. И после этого будет возможно вернуть средства в российскую финансовую систему", - объяснила Данилова.

По ее словам, ЦБ надеется на оптимальное решение этого вопроса, а пока продолжает убеждать коллег из правительства, что риски использования криптовалют очень высокие.

"Наш доклад - это, безусловно, такая стартовая точка, очень хорошая возможность начать предметное обсуждение, потому что мы видим, что, действительно, криптовалюты играют все большую роль и на глобальном рынке, и вовлеченность российских граждан уже достаточно высока. Поэтому нужно продолжать развитие регулирования и определять позицию регуляторов в этой сфере", - сказала Данилова.

По ее словам, ЦБ продолжит убеждать коллег, потому что риски криптовалют очень высоки.

"И мы будем приводить аргументы, которые важны всегда для коллег. Минфин, например, отвечает у нас, в том числе, за антикризисную политику, и, безусловно, проблема, с которой могут столкнуться граждане, естественно, тоже близка и другим органам власти. Например, проблема с валютным ипотечным кредитованием, которая у нас произошла несколько лет назад, показала, что это тоже риски, с которыми столкнулись люди, которые люди на себя брали", - заявила представитель ЦБ.

"Люди тоже считали себя достаточно образованными, чтобы эти риски брать, но столкнулись с проблемой, с волатильностью, с тем, что платежи их по кредитам существенно возросли. Мы помним, что волна была достаточно существенной, и государству пришлось очень активно участвовать в этом, в разрешении этих проблем. При этом доля ипотечного кредитования в иностранной валюте составляла всего 2% в России. То есть рынок был небольшой. Тем не менее, потребовалась государственная поддержка. Здесь риски криптовалют очень высокие, здесь мы можем столкнуться и с проблемами для, собственно, потери граждан, непосредственно вкладывающихся в эти инструменты. Это и косвенные потери в результате того, что экономика будет расти медленнее, средства будут выводиться. Это то, что коснется всех граждан, это коснется и в части роста цен, и в части сложности с поиском работы. Безусловно, эти аргументы, которые также важны для правительства, для Минфина, и мы будем эти аргументы им снова приводить. И я думаю, что мы придем к консенсусу, к оптимальному решению", - добавила она.

Данилова указала, что финального решения относительно судьбы криптовалют в России нет, напомнив, что Банк России не обладает правом законодательной инициативы. "В любом случае мы должны согласовывать предлагаемые меры с правительством, с нашим парламентом, Госдумой и Советом Федерации. Со всеми этими сторонами мы будем активно сейчас общаться", - сказала она.

Ранее регулятор выпустил консультативный доклад, в котором предложил запретить большинство операций с криптовалютами на российской инфраструктуре - майнинг, выпуск, обращение, обмен. В росте инвестиций россиян в криптовалюты ЦБ видит потенциальные системные угрозы.

Минфин выступил за регулирование рынка криптовалют, а не за его запрет. Ведомство, по данным РБК, предлагает организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры, чтобы обеспечить контроль за ними и идентификацию участников. Для этого на законодательном уровне нужно ввести новые субъекты регулирования по аналогии с уже действующим регулированием цифровых финансовых активов. Позицию министерства поддержал Росфинмониторинг, а Банку России она не понравилась.

На этой неделе президент Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют.