Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1,2% благодаря внешнему позитиву

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным повышением цен blue chips благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствию новых важных сообщений на геополитическую и санкционную тематику; индекс МосБиржи в начале торгов прибавил почти 1,2%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3570,86 пункта (+1,15%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 12%.

Подорожали расписки OZON (+12%) и TCS Group Holding (+2%), акции АФК "Система" (+2,8%), "Яндекса" (+2,1%), Сбербанка (+1,8%, "префы" выросли в цене на 1,4%), "ММК" (+1,7%), ВТБ (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Магнита" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,2%), "Полюса" (+1,2%), "Татнефти" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), "Северстали" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Русала" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи отметки 77,29 руб./$1 (-0,02 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост российских акций, наблюдаемый в начале торгов 1 февраля, является следствием как благоприятной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе растущих цен на нефть, так и локального снижения геополитических и санкционных рисков в отсутствие важных сообщений на эту тематику. При этом во вторник состоится телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, очной встречи пока не планируется, заявили в МИД РФ.

Американские фондовые индексы показали впечатляющий рост в последние часы волатильной сессии в понедельник. Участники рынка продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности (на этой неделе отчитаются около 110 фирм, входящих в расчет индекса S&P 500) и строить прогнозы на траекторию изменения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. Внимание инвесторов в ближайшее время будет также направлено на отчет о рынке труда в США за январь, который будет опубликован в пятницу.

Федрезерв будет поднимать процентные ставки в этом году более агрессивно, чем ожидалось ранее, полагают аналитики Goldman Sachs. Теперь они прогнозируют пять повышений по 25 базисных пунктов каждое, в результате чего к концу года диапазон ставки будет составлять 1,25-1,5% годовых. Первый подъем ожидается в марте, последующие - в мае, июле, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может с июня начать сокращение объема активов на балансе, полагают в Goldman Sachs.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром также демонстрируют умеренно позитивную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,38%, гонконгский Hang Seng - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,65%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,3% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном ухудшении настроений на американском рынке акций 1 февраля.

Цены на нефть в ходе утренних торгов во вторник слегка подрастают, продолжая тенденцию предыдущего дня. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,55 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $88,42 за баррель, прибавив 0,31% по отношению к закрытию 31 января.

С открытием основных дневных торгов "Московской биржи" (10:00 МСК) эксперты не исключают заметный рост обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Квадра" на корпоративных новостях. Группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра", сообщили стороны. "Сделка закрывается в день подписания. Все необходимые согласования регуляторов получены", - говорится в сообщении "Онэксима". По словам источника "Интерфакса", знакомого с параметрами сделки, ее сумма составила около 26 млрд рублей. Это примерно совпадает с оценкой компании, проведенной PwC по заказу "Онэксима". Консультанты оценивали 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд рублей.