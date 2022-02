Американские индексы завершили в плюсе третью сессию подряд

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, снижавшиеся в начале сессии во вторник, завершили торги в плюсе и продлили серию повышений до трех торговых дней подряд.

Январь все три основных индекса завершили падением из-за опасений, что Федеральная резервная система будет резко ужесточать денежно-кредитную политику в попытке сдержать инфляцию, что негативно отразится на темпах экономического роста. Рынки ожидают, что Федрезерв минимум четырежды повысит ставку в текущем году, а также приступит к сокращению объема активов на своем балансе.

Мнение рынка разделяет глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер. Во вторник он сказал, что готов поддержать четыре повышения ставки в 2022 году, на 25 базисных пункта каждое. При этом Харкер в этом году не является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Однако рост индексов в последние три сессии дал инвесторам надежду, что на рынке началось восстановление после провального начала года.

"Инвесторы по-прежнему продолжают покупать акции на просадках, поскольку оптимизм рынка поддерживает сильный сезон отчетности, ведь большинство отчитавшихся компаний превысили прогнозы", - написал специалист по теханализу в ActivTrades Пьер Вейре.

"С технической точки зрения, большинство индексов зафиксировали хорошие отскоки от основных уровней поддержки и теперь тестируют ключевые уровни сопротивления. Если эти уровни будут взяты, откроется путь к широкому ралли, в ходе которого индексы могут обновить рекордные максимумы в краткосрочной или среднесрочной перспективе", - добавил он.

Во вторник в центре внимания инвесторов находились корпоративные отчеты и данные индекса деловой активности в производственном секторе в США за январь (ISM Manufacturing). Индекс в январе снизился до минимальных с сентября 2020 года 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Акции службы экспресс-доставки United Parcel Service подскочили в цене на 14%. В четвертом квартале компания вернулась к прибыли и увеличила выручку на 11,5%, а также объявила о повышении квартальных дивидендов на 49%.

Цена бумаг оператора сети кинотеатров AMC Entertainment увеличилась на 5% после того, как компания дала сильный прогноз для выручки в четвертом квартале.

Как ожидается, в октябре-декабре прошлого года выручка AMC взлетела до $1,17 млрд со $162,5 млн за аналогичный период годом ранее, а чистый убыток будет в диапазоне от $194,8 млн до $114,8 млн против убытка в $946,1 в четвертом квартале предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают выручки на уровне $1,09 млрд и убытка в $119 млн.

Рыночная стоимость Exxon Mobil поднялась на 6,4% после того, как самая дорогая нефтедобывающая компания в США отчиталась о прибыли за четвертый квартал и увеличила выручку почти в два раза.

Бумаги AT&T Inc. подешевели на 4,2%. Телекоммуникационная компания сообщила о планах выделить в отдельную компанию бизнес, который будет образован в результате слияния медиаподразделения WarnerMedia и Discovery. Акции объединенной компании будут распределены между акционерами AT&T, при этом дивиденды будут снижены до примерно $1,11 с $2,08 на акцию.

Капитализация Tesla опустилась на 0,6% на новости об отзыве 53,9 тыс. автомобилей из-за проблем с безопасностью, связанных с ПО режима автономного вождения.

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали бумаги самолетостроительного концерна Boeing Co., химической компании Dow Inc. и платежной системы Visa Inc., подорожавшие на 4,1%, 3,5% и 2,7% соответственно. В число лидеров падения вошли акции производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson и страховщика UnitedHealth Group, потерявшие по 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 273,38 пункта (0,78%) и составил 35405,24 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 30,99 пункта (0,69%) - до 4546,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 106,12 пункта (0,75%) и составил 14346 пунктов.