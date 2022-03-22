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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Матвиенко поставила РЖД в пример другим госкомпаниям в части сохранения персонала

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что крупные госкомпании последуют примеру ОАО "РЖД", которое не стало сокращать штат сотрудников из-за сложившейся экономической ситуации. Она сказала это гендиректору РЖД Олегу Белозерову, который провел встречу с сенаторами.

"Знаю, что сокращение численности штата в компании не ведётся. Это решение руководства РЖД, которое, я считаю, должно стать примером и для других наших крупных государственных компаний", - сказала спикер.

Она выразила уверенность, что руководство РЖД сделает все возможное, чтобы многотысячный коллектив предприятия "сохранил и заработок, и социальные гарантии в этой нестандартной экономической ситуации", и назвала это главной социальной миссией топ-менеджмента.

РЖД Олег Белозеров Валентина Матвиенко
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