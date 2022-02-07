Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнееПрыжки на лыжах с трамплина14:45Микст. Финал  Словения Россия КанадаПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:47Заразились
на 07.02В России 12 982 023+171 905В мире 394 978 564+1 761 321

Годовая прибыль Hasbro выросла на 93%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. сообщил, что увеличил выручку в четвертом квартале 2021 года на 17%, что оказалось лучше прогнозов рынка. По итогам всего 2021 года Hasbro увеличила выручку на 17%, до $6,42 млрд, чистую прибыль - на 93%, до $428,7 млн.

В октябре-декабре 2021 года выручка компании составила $2,01 млрд против $1,7 млрд за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $1,87 млрд.

Квартальная выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, выросла на 54%, до $379,7 млн, в сегменте потребительских продуктов - на 9%, до $1,36 млрд.

Подразделение Wizards of the Coast and Digital Gaming, специализирующееся на настольных и цифровых играх, таких как коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons, увеличило выручку на 18%, до $277,9 млрд.

Чистая прибыль Hasbro в минувшем квартале сократилась до $82,2 млн, или $0,59 в расчете на акцию, по сравнению с $105,2 млн, или $0,76 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов, включая инвестиции в Discovery Family Channel, составила $1,21 на акцию, превысив средний прогноз рынка в $0,88 на акцию.

Hasbro прогнозирует, что в 2022 году ее выручка увеличится на 1-3%.

Компания повысила дивиденды за четвертый квартал до $0,7 на акцию с $0,68 на акцию.

Стоимость акций Hasbro выросла на 1,7% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние 12 месяцев бумаги компании подорожали на 0,8%.

Hasbro США Dungeons & Dragons

Новости

"Газпром" не бронировал на II и III кварталы дополнительный транзит через Украину

Мексиканский регулятор одобрил передачу "ЛУКОЙЛу" контроля в проекте "Блок 4"

Мексиканский регулятор одобрил передачу "ЛУКОЙЛу" контроля в проекте "Блок 4"

Убыток Сбербанка от переоценки ценных бумаг в январе перекрыл по размеру чистую прибыль

Анонимные осведомители смогут сообщать ЦБ о теневых бенефициарах финорганизаций

Анонимные осведомители смогут сообщать ЦБ о теневых бенефициарах финорганизаций

Польша в феврале вновь получает газ по "Ямалу-Европе" вместо "Северного потока"

Польша в феврале вновь получает газ по "Ямалу-Европе" вместо "Северного потока"

Россия наймет "цифровых атташе" для продвижения отечественного софта за рубежом

Россия наймет "цифровых атташе" для продвижения отечественного софта за рубежом

Прокачка "Газпрома" через Украину возвращается к контрактному максимуму

Цена Brent обновила максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррель

Цена Brent обновила максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррель

Fitch понизило прогноз рейтинга "B" Украины до "стабильного"

Fitch понизило прогноз рейтинга "B" Украины до "стабильного"

Новый контракт "Газпрома" с КНР не отнимет объемы у Европы. Обобщение

Новый контракт "Газпрома" с КНР не отнимет объемы у Европы. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });