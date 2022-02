Годовая прибыль Hasbro выросла на 93%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. сообщил, что увеличил выручку в четвертом квартале 2021 года на 17%, что оказалось лучше прогнозов рынка. По итогам всего 2021 года Hasbro увеличила выручку на 17%, до $6,42 млрд, чистую прибыль - на 93%, до $428,7 млн.

В октябре-декабре 2021 года выручка компании составила $2,01 млрд против $1,7 млрд за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $1,87 млрд.

Квартальная выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, выросла на 54%, до $379,7 млн, в сегменте потребительских продуктов - на 9%, до $1,36 млрд.

Подразделение Wizards of the Coast and Digital Gaming, специализирующееся на настольных и цифровых играх, таких как коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons, увеличило выручку на 18%, до $277,9 млрд.

Чистая прибыль Hasbro в минувшем квартале сократилась до $82,2 млн, или $0,59 в расчете на акцию, по сравнению с $105,2 млн, или $0,76 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов, включая инвестиции в Discovery Family Channel, составила $1,21 на акцию, превысив средний прогноз рынка в $0,88 на акцию.

Hasbro прогнозирует, что в 2022 году ее выручка увеличится на 1-3%.

Компания повысила дивиденды за четвертый квартал до $0,7 на акцию с $0,68 на акцию.

Стоимость акций Hasbro выросла на 1,7% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние 12 месяцев бумаги компании подорожали на 0,8%.