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Рынок акций РФ утром отскочил выше 3500п по индексу МосБиржи вслед за нефтью

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в пятницу отскочил вверх вслед за раллировавшей нефтью (цена Brent превысила $91 за баррель), однако фактором риска остается сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг России и Украины; индекс МосБиржи превысил рубеж 3500 пунктов, отыграв большую часть падения накануне.

К 11:10 индекс МосБиржи составил 3523,5 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1459,11 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 76,05 рубля (-0,4 рубля).

В миреПентагон считает, что РФ готовит фейковое видео для оправдания вторжения на УкраинуЧитать подробнее

Газета The New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленных представителей властей США утверждает, что Соединенные Штаты получили разведданные о том, что РФ планирует сымитировать нападение украинских военных для создания предлога для вторжения на Украину. По словам представителей американских властей, Россия, используя эту видеозапись, обвинит Украину в "геноциде" и тем самым оправдает нападение на Украину.

В Вашингтоне считают, что Россия может готовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину, заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Подорожали акции "Роснефти" (+3,3%), расписки TCS Group (+2,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), расписки OZON (+2,1%), акции "Татнефти" (+2%), "НОВАТЭКа" (+2%), "Яндекса" (+2%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Магнита" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "РусГидро" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "Северстали" (+1,2%), "МТС" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +1,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), АФК "Система" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "ММК" (+0,4%), UC Rusal (+0,2%).

Чистая прибыль ритейлера "Магнит" по МСФО в IV квартале 2021 года выросла на 36,4% в годовом выражении, до 15,17 млрд рублей, сообщила компания. Ее результат оказался несколько ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,75 млрд рублей). EBITDA "Магнита" в октябре-декабре увеличилась на 40,5% (до 40,167 млрд рублей), рентабельность EBITDA составила 7,4% против 7% годом ранее. Эти показатели оказались выше прогноза (39,035 млрд рублей и 7,2% соответственно). Выручка "Магнита" увеличилась на 33,7%, до 544,552 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+16,5%), акции ПАО "Мультисистема" (+6,3%), "Селигдара" (+5,1%), расписки "Софтлайн" (+3,3%), бумаги "ПАО "Русская аквакультура" (+3%), "Акрона" (+2,9%).

Подешевели бумаги OR Group (-4,4%). Компания OR Group сообщила в четверг, что допущенный 20 января техдефолт по погашению выпуска облигаций БО-07 на сумму 592 млн рублей стал реальным.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 составил 23,8 млрд рублей (из них 7,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,51 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,49 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

рынок акций

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