Рынок акций РФ утром отскочил выше 3500п по индексу МосБиржи вслед за нефтью

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в пятницу отскочил вверх вслед за раллировавшей нефтью (цена Brent превысила $91 за баррель), однако фактором риска остается сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг России и Украины; индекс МосБиржи превысил рубеж 3500 пунктов, отыграв большую часть падения накануне.

К 11:10 индекс МосБиржи составил 3523,5 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1459,11 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 76,05 рубля (-0,4 рубля).

Газета The New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленных представителей властей США утверждает, что Соединенные Штаты получили разведданные о том, что РФ планирует сымитировать нападение украинских военных для создания предлога для вторжения на Украину. По словам представителей американских властей, Россия, используя эту видеозапись, обвинит Украину в "геноциде" и тем самым оправдает нападение на Украину.

В Вашингтоне считают, что Россия может готовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину, заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Подорожали акции "Роснефти" (+3,3%), расписки TCS Group (+2,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), расписки OZON (+2,1%), акции "Татнефти" (+2%), "НОВАТЭКа" (+2%), "Яндекса" (+2%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Магнита" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "РусГидро" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "Северстали" (+1,2%), "МТС" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +1,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), АФК "Система" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "ММК" (+0,4%), UC Rusal (+0,2%).

Чистая прибыль ритейлера "Магнит" по МСФО в IV квартале 2021 года выросла на 36,4% в годовом выражении, до 15,17 млрд рублей, сообщила компания. Ее результат оказался несколько ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,75 млрд рублей). EBITDA "Магнита" в октябре-декабре увеличилась на 40,5% (до 40,167 млрд рублей), рентабельность EBITDA составила 7,4% против 7% годом ранее. Эти показатели оказались выше прогноза (39,035 млрд рублей и 7,2% соответственно). Выручка "Магнита" увеличилась на 33,7%, до 544,552 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+16,5%), акции ПАО "Мультисистема" (+6,3%), "Селигдара" (+5,1%), расписки "Софтлайн" (+3,3%), бумаги "ПАО "Русская аквакультура" (+3%), "Акрона" (+2,9%).

Подешевели бумаги OR Group (-4,4%). Компания OR Group сообщила в четверг, что допущенный 20 января техдефолт по погашению выпуска облигаций БО-07 на сумму 592 млн рублей стал реальным.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 составил 23,8 млрд рублей (из них 7,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,51 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,49 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").