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Россияне сократили покупку наличной валюты в 2021 году на 15%

Россияне сократили покупку наличной валюты в 2021 году на 15%
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году в России физлица купили наличную иностранную валюту на $16,6 млрд, это на 15,2% меньше, чем в 2020 году, следует из материалов Банком России. Год назад показатель сократился на 28,2%.

Объем проданной физлицами валюты в 2021 году увеличился на 2,0%, до $11,2 млрд, после снижения в 2020 году по отношению к 2019 году на 17,6%.

В результате объем купленной населением валюты превысил объем проданной в 2021 году на $5,4 млрд против $8,6 млрд в 2020 году, то есть положительное сальдо валютных операций с наличной валютой в 2021 году снизилось по сравнению с 2020 годом на 37,3% после сокращения в 2020 году к 2019 году на 38,4%.

В 2021 году по сравнению с доковидным 2019 годом объем покупки наличной валюты физлицами снизился на $10,7 млрд, или на 39,1%, продажи валюты - на $2,1 млрд, или на 15,9%, а положительное сальдо валютных операций - на $8,5 млрд, или на 61,4%. Соответственно, оборот этих операций уменьшился на $12,8 млрд, или на 31,5%, до $27,8 млрд.

Объемы операций в 2021 году стали минимальными за период наблюдения (с 2013 года). Максимальный за эти восемь лет оборот операций с наличной валютой был в 2014 году - $101,2 млрд, тогда же положительное сальдо операций достигло $40,2 млрд. В том же году населением было куплено максимальное количество наличной валюты - $70,7 млрд.

По сравнению с этим рекордным годом в 2021 году оборот операций населения по купле-продаже наличной валюты упал в 3,6 раза, положительное сальдо операций - в 7,5 раза, объем покупки валюты - в 4,3 раза.

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