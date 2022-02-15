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Топ-менеджер ушла из Levi's из-за публичных выступлений о ковид-мерах в школах

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Топ-менеджер Levi Strauss Дженнифер Сэй ушла из компании из-за разногласий с коллегами и гендиректором Levi's Чипом Бергом по поводу ее публичной критики ковид-ограничений в школах. Как сообщает Bloomberg, о причинах увольнения заявила сама Сэй.

Она также утверждает, что отказалась от $1 млн, который бы получила в порядке компенсации, если бы дала подписку о неразглашении. Однако она предпочла сохранить право комментировать обстоятельства увольнения.

Сэй проработала в Levi's больше 20 лет. В 2020 году она была назначена президентом компании по бренду. По ее словам, СЕО Levi's Берг говорил ей, что прочит ее себе на смену, но препятствием является только она сама. Он уговаривал ее перестать выступать "про школы".

С начала пандемии Сэй стала выступать в СМИ и соцсетях против закрытия школ из-за коронавируса и против ношения в них масок. По ее мнению, "драконовские меры" сильно вредят тем ученикам, которым важнее всего сохранение ежедневной рутины и безопасность в стенах школы.

Она рассказала, что быстро начала встречать критику в соцсетях, а затем и от собственных коллег. Руководители отделов компаний по коммуникациям и по разнообразию просили ее не высказываться о школах и попытаться загладить то, что уже было высказано.

Bloomberg напоминает, что Levi"s известна среди крупного бизнеса как редкий пример компании, представители которого не боялись высказываться о политике. Сэй также подчеркнула, что это обстоятельство противоречит тому, как к ней отнеслимь из-за ее высказываний.

В Levi"s только подтвердили отставку Сэй. Временно исполнять ее обязанности президента по бренду будет главный коммерческий директор и исполнительный вице-президент Сет Эллисон.

Хроника 09 января 2020 года – 15 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
США Levi's Чип Берг Дженнифер Сэй коронавирус Сет Эллисон

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