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Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович, который не смог выступить на Кубке Австралии из-за отсутствия у него прививки от COVID-19, заявил ВВС, что он не против вакцинации в принципе, не является участником движения "антиваксеров", но выступает за право человека выбирать и против принуждения.

"Но я всегда поддерживал свободу выбора того, что ты вводишь в свое тело", - отметил он.

Его спросили, готов ли он пожертвовать участием в таких турнирах Большого Шлема как Уимблдон или Roland Garros. Он ответил, что если будет такой выбор, то он готов заплатить такую цену.

Он не зарекается, что никогда не привьется от коронавируса, поскольку, по его оценке, сейчас во всем мире идут поиски оптимального пути борьбы с пандемией. Он надеется, что рано или поздно с вирусом будет покончено.

Новак также рассчитывает, что организаторы турниров изменят требования по вакцинации от COVID-19 и он сможет остаться в большом спорте еще на много лет. Однако за статусом самого титулованного игрока мира не гонится, принципы обращения с собственным телом для него важнее побед и титулов.

Новак - победитель 20 турниров на Кубок Большого Шлема, его основной соперник Рафаэль Надаль выиграл 21 такой турнир, это рекорд для мужского тенниса.

В январе Джокович был вынужден покинуть Австралию после того, как ему дважды аннулировали визу за отсутствие прививки. Он говорил, что переболел коронавирусной инфекцией в декабре, у австралийской стороны нашлись претензии к его медицинским документам. В результате визу ему лично аннулировал министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук, объяснив, что иное решение и присутствие спортсмена в стране может вызвать в обществе беспорядки и воодушевить противников вакцинации.

Хроника коронавируса. Февраль.

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