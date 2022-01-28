Песков заявил, что антиваксеров среди сотрудников АП "подвергают остракизму"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В администрации президента есть так называемые антиваксеры – люди, которые категорически отказываются делать прививку от коронавируса – с ними ведется борьба, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, много ли заболевших коронавирусом в администрации президента, Песков сказал: "Народу болеет много, подавляющее большинство людей продолжают работать на дому. В день заболевает много людей. Взрывная заразность "омикрона" себя демонстрирует во весь рост".

"Делается все необходимое, но панацеи, к сожалению, в этом плане нет", - отметил Песков, добавив, что прививка в большей степени защищает от тяжелых последствий.

На вопрос, есть ли в администрации президента антиваксеры, Песков сказал: "Антиваксеры есть, как и везде в нашем обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию".

На вопрос, какие меры принимаются к тем, кто отказывается от прививок, Песков сказал: "Подвергаем их остракизму".