Ростовские таможенники готовы к росту пассажиропотока

Пока они его не наблюдают

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российские таможенные посты на границе ЛНР и ДНР в Ростовской области сейчас работают штатно, но готовы к изменению пассажиропотока, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного таможенного управления.

Пока, по словам сотрудника пресс-службы, рано говорить о какой-то динамике на данный момент рано.

Ранее руководство самопровозглашенных республик Донбасса объявило об экстренной эвакуации мирного населения в Россию по договоренности с Москвой и Ростовской областью из сображений безопасности. Сообщалось, что эвакуация уже началась. В ростовских городах Таганрог и Гуково говорили, что не получали запросов на прием беженцев, но в принципе готовы разместить людей и пункты размещения у них есть.

Затем в Кремле рассказали, что ростовский губернатор Василий Голубев попросил помощи у федерального центра из-за неожиданного наплыва беженцев. Президент Владимир Путин распорядился принять людей и выдать им по 10 тысяч рублей.

Голубев отдал распоряжение о создании оперативного штаба по работе с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР, сообщил затем "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Оперативный штаб уже организован, губернатор отдал соответствующее распоряжение, он уже работает в эти минуты. Сейчас на территории Донбасса начинается погрузка детей из детских домов, школ-интернатов, для того чтобы везти их в Ростовскую область. Штаб работает, проблем нет, существует только проблема отлаживания действий с федеральным центром, потому что если будет огромное количество людей, то необходимо содействие федеральных структур, чтобы они оперативно пересекали границу, нужно будет планировать места размещения дополнительные", - сказал депутат.