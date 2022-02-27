Депутат Горелкин пообещал, что Apple не отключит россиянам iPhone

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Компания Apple выполняет требования российского законодательства и не будет отключать устройства в России из-за ситуации на Украине, уверен замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждают какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети", - сообщил он через пресс-службу партии "Единая Россия".

По словам депутата, в соцсетях активно расходятся слухи о том, что "нужно отключить обновления на устройствах Apple". Он напомнил, что Apple работает в России в рамках нового закона "о приземлении", выполнила все условия и имеет юридические лица и офис в России, которые отвечают за цифровые сервисы и гаджеты компании.

"Интерфакс" не располагает комментарием Apple по этому вопросу.

Горелкин также убежден, что российская система межбанковских сообщений в состоянии эффективно заметить SWIFT, если его отключат, и россияне внутри страны "могут продолжать себя чувствовать комфортно и безопасно".

"В 2015 году западные коллеги нам говорили, зачем вы создаете альтернативу SWIFT, но сегодня мы видим, как эффективно может быть применена и уже работает внутренняя система межбанковских сообщений. Она способна эффективно заместить SWIFT", - сказал депутат.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС вечером 27 февраля примут решение об отключении ряда российских банков от межбанковской системы SWIFT.