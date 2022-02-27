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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Депутат Горелкин пообещал, что Apple не отключит россиянам iPhone

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Компания Apple выполняет требования российского законодательства и не будет отключать устройства в России из-за ситуации на Украине, уверен замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждают какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети", - сообщил он через пресс-службу партии "Единая Россия".

По словам депутата, в соцсетях активно расходятся слухи о том, что "нужно отключить обновления на устройствах Apple". Он напомнил, что Apple работает в России в рамках нового закона "о приземлении", выполнила все условия и имеет юридические лица и офис в России, которые отвечают за цифровые сервисы и гаджеты компании.

"Интерфакс" не располагает комментарием Apple по этому вопросу.

Горелкин также убежден, что российская система межбанковских сообщений в состоянии эффективно заметить SWIFT, если его отключат, и россияне внутри страны "могут продолжать себя чувствовать комфортно и безопасно".

"В 2015 году западные коллеги нам говорили, зачем вы создаете альтернативу SWIFT, но сегодня мы видим, как эффективно может быть применена и уже работает внутренняя система межбанковских сообщений. Она способна эффективно заместить SWIFT", - сказал депутат.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС вечером 27 февраля примут решение об отключении ряда российских банков от межбанковской системы SWIFT.

Антон Горелкин Apple Госдума SWIFT

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