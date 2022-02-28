Расписки на российские акции в Лондоне дешевеют в пределах 55%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Расписки на российские акции в Лондоне утром в понедельник дешевеют в пределах 55% на фоне усиления антироссийских западных санкций из-за военной операции России на Украине, в то время как торги акциями на "Мосбирже" временно приостановлены по распоряжению Банка России.

Так, 11:29 по московскому времени подешевели расписки на бумаги "Норникеля" (-44%), "Роснефти" (-44,8%), "Сургутнефтегаза" (-19,6%), "Татнефти" (-24,8%), "НОВАТЭКа" (-55%), X5 Retail (-34,5%).

На фондовых площадках Европы индексы акций также снижаются: индексы FTSE, DAX, CAC40 потеряли 1,1-2,2%.

На "Мосбирже" утром в понедельник ведутся торги только на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо. При этом валюты обновили максимумы: доллар взлетел до 106,45 рубля (+23,45 рубля), евро - до 119,69 рубля (+26,69 рубля).

Решение о торгах на остальных рынках ЦБ объявит в 13:00 по Москве, регулятор оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. В случае положительного решения торги откроются в 15:00.

Также Банк России ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.

В ночь на 27 февраля США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада объявили о достигнутой договоренности отключить от системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции, и, при необходимости, другие российские банки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложит лидерам ЕС заморозить активы Банка России. "Мы собирается парализовать активы российского ЦБ", - сказала она.

26 февраля Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте до "BB+" с "BBB-". Таким образом, рейтинг России перемещен в категорию спекулятивных. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте ухудшен до "BBB-" с "BBB". Агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные рейтинги РФ "Baa3" и рейтинги Украины "B3". Агентство Fitch понизило рейтинг Украины до "CCC" с "B".