Рубль упал до новых минимумов после расширения биржей границ колебаний

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро обновили исторические максимумы в ходе торгов "Московской биржи" в понедельник и уперлись в новые верхние границы, установленные биржей: доллар – 106,445 руб., евро – 119,685 руб. Биржа уже несколько раз расширяла границы колебаний для доллара и евро с целью найти равновесные уровни, но спрос на валюту пока все еще превалирует, несмотря на заметный рост курсов. Рубль резко упал к обеим валютам, отыгрывая существенно возросшие санкционные риски.

Курс доллара США составил 106,445 руб./$1, что на 23,445 рубля выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Евро вырос до 119,685 руб./EUR1, подорожав на 26,685 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 24,9 рубля - до 112,4 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,9 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,09 рубля выше официального курса.

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