Аналитик из США прогнозирует для России иранский сценарий санкций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Беспрецедентный масштаб санкций, введенных западными странами в отношении России из-за Украины, окажет влияние на мировую экономику и может привести к дальнейшей эскалации со стороны Москвы, считает американский санкционный эксперт Джулия Фридлендер.

"Я опасаюсь последствий разрушения российской экономики для глобальной монетарной и макроэкономической стабильности", - заявила она The Wall Street Journal.

США и ЕС запретили продажу России ключевых технологий, ввели новые санкции в отношении российского долга, а также ряда крупных банков, отключив их от международной системы SWIFT. Евросоюз также ввел санкции против Банка России, заморозив его активы за рубежом.

Это уже привело к падению курса российского рубля и мировых фондовых рынков.

Говоря о вероятном масштабе дальнейших санкций, Фридлендер, которая была советником Управления по финансовому мониторингу и противодействию терроризму при Минфине США в период президентства Барака Обамы и Дональда Трампа, отмечает, что "это будет 10 из 10".

"Мы движемся к иранскому санкционному сценарию, это произойдет за несколько дней со страной из числа G20, являющейся крупным экспортером нефти и газа. Это беспрецедентно", - заявила она.

Одним из рисков, по словам Фридлендер, является то, что Россия продолжит эскалировать ситуацию и в ответ сократит экспорт энергоносителей, пшеницы и других видов сырья.

По ее словам, Запад действовал так быстро, что может оставить российскую экономику без почвы под ногами в ближайшие дни.

"И конечно, Конгресс говорит о дальнейшей эскалации", - отмечает она, добавляя при этом, что, возможно, было бы лучше оценить последствия уже введенных санкций прежде, чем наращивать давление.

"Я поддерживаю очень серьезные санкции, но где-то должен быть конец, - говорит Фридлендер. - Возможно, мы выдаем желаемое за действительное, считая, что склоним президента РФ Владимира Путина к переговорам, "взорвав" экономику. Если вместо этого мы получим доведенную до нищеты, разрушенную российскую экономику, а также разрушенную Украину, что мы получим от этого?"