Нацбанк Казахстана провел за день валютные интервенции на $98,1 млн

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Национальный банк Казахстана сообщил, что в понедельник провел валютные интервенции на сумму $98,1 млн, доля участия Нацбанка составила 61,5%.

Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей понизился на 5,6% и составил 495 тенге за $1.

Валютные торги проводились в формате франкфуртского аукциона.

1 марта, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составляет 495/$1.

Нацбанк Казахстана 27 февраля сообщил, что готов проводить валютные интервенции при необходимости, объемы и частота будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке.

С 21 по 25 февраля регулятор провел валютные интервенции на сумму $176 млн, повысил базовую ставку с 10,25% до 13,5%. Также была анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета.

Официальный курс на 28 февраля составляет 467,09/$1.

Валютный рынок Киргизии

28 февраля представитель Нацбанка Киргизии Аида Карабаева сообщила, что регулятор в условиях волатильности на зарубежных валютных рынках пока не вводил ограничений на операции с валютой, но при необходимости готов поддержать киргизской сом интервенциями.

"Меры Нацбанка направлены на смягчение негативных внешних факторов, обеспечение ценовой устойчивости и финансовой стабильности. На сегодня активизация на рынке вызвана в большей степени психологическими факторами и ожиданиями валютного рынка", - сказала она.

Дефицита инвалюты в стране нет, но ряд коммерческих банков все равно ограничил ее продажу.

"Мы работаем в штатном режиме, мониторим обменники и коммерческие банки. Сейчас ими проводятся торговые операции. Если какие-то банки вводят ограничения, то они могут быть связаны с ожиданиями участников рынка в связи с волатильностью", - отметила Карабаева.

Ситуация на киргизском валютном рынке остается относительно стабильной, несмотря на непростые внешние условия. Отключение России от системы SWIFT из-за развязанной РФ войны против Украины, если оно все же произойдет, окажет на Киргизию минимальное влияние, убеждена представитель Центробанка.

"Платежные системы - как национальные, так и международные - функционируют в прежнем режиме. Степень влияния внешних рисков является минимальной. Система сохраняет стабильность, банки работают в штатном режиме, включая платежи как по национальным, так и по международным системам. Нашими банками заключены корреспондентские отношения с банками стран ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья, что позволяет проводить платежи за пределы Кыргызстана бесперебойно. Нацбанк отслеживает ситуацию на внешних рынках и в экономиках государств - торговых партнеров и готов принять меры для обеспечения стабильности как на валютном рынке, так и в экономике Киргизии", - подчеркнула Карабаева.

Сом в последние дни существенно ослабел к основным мировым валютам. Если на 22 февраля курс киргизской валюты к доллару составлял 84,9 сома/$1, то на 28 февраля он упал на 12% - до 97 сомов/$1. Курс сома к евро на 22 февраля равнялся 96,8 сома/1 евро, а на 28 февраля снизился на 9,5% - до 107 сомов/1 евро.