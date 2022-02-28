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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

На фоне обновления рублем исторических минимумов появились осторожные валютные продажи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро обновили исторические максимумы в ходе торгов "Московской биржи" в понедельник: доллар достиг 109,185 руб., евро - 122 руб. "Московская биржа" несколько раз расширяла границы колебаний для доллара и евро с целью найти равновесные уровни. После последнего расширения на рынке появились осторожные валютные продажи, что позволило курсам валют несколько отойти от вновь установленных верхних границ колебаний. Рубль резко упал к обеим валютам, отыгрывая существенно возросшие санкционные риски.

Курс доллара США составил 109,185 руб., что на 26,185 рубля выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Евро вырос до 122 руб., подорожав на 29 рублей. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27,45 рубля - до 114,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,64 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 28,4 рубля выше официального курса.

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