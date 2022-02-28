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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Банки готовятся корректировать ставки по кредитам после повышения ставки ЦБ до 20%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки готовятся корректировать ставки по кредитным и депозитным продуктам после резкого повышения ключевой ставки Банка России до 20% годовых, о пересмотре ставок по уже выданным кредитам речь не идет.

Военная операция на Украине

ЦБ повысил ставку с 9,5% до 20%, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

"Повышение ключевой ставки ЦБ РФ направлено на сохранение сбережений граждан и минимизацию инфляционного воздействия. Безусловно, данное решение станет основанием для изменения условий по кредитным и депозитным продуктам. В настоящее время РСХБ пересматривает процентные ставки, рассчитываем, что до конца дня новые ставки начнут действовать. Россельхозбанк сделает все возможное, чтобы предложить клиентам максимально выгодные условия", - заявили в пресс-службе РСХБ.

"На фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ Почта банк планирует в ближайшее время поднять ставки по вкладам, сберегательным счетам и кредитам. О новых условиях сообщим дополнительно", - сообщили в Почта банке.

Альфа-банк в ближайшее время планирует значимо повысить проценты по вкладам и накопительным счетам. Кроме того, банк обещает скоро рассказать про условия для новых кредитов. Ставки по уже выданным потребительским кредитам и ипотеке меняться не будут.

"В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке, банк планирует корректировки ценовых условий по сберегательным и кредитным продуктам. Обновленные условия будут применяться к новым договорам, по действующим договорам ставки останутся без изменений", - заявили в "Открытии".

Росбанк сообщил, что внимательно следит за развитием рыночной ситуации и на основе ее тщательного анализа будет принимать решения о корректировке условий по финансовым продуктам. Изменение условий по уже выданным кредитам исключено.

Как следует из информации на сайте Совкомбанка, банк предлагает клиентам положить средства на 3-месячный депозит под 23%. На прошлой неделе банк, который попал в санкицонный список США, приостановил выдачу ипотеки в связи с неопределенностью на российском рынке.

Юникредит банк с 25 февраля по 4 марта приостановил выдачу потребительских кредитов и карт, сообщал "Интерфаксу" сотрудник колл-центра.

Сбербанк и ВТБ после релиза ЦБ пока не комментируют планы по повышению ставок, указав лишь, что условия по уже выданным кредитам не изменятся. ВТБ в понедельник уже повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта, до 15,3%, и приостановил прием заявок на рефинансирование.

РСХБ Альфа-банк Почта банк Банк России Открытие Росбанк Совкомбанк. Юникредит Сбербанк . ВТБ

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