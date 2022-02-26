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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Телеканал "Пятница" перестал сотрудничать с создателями программы "Орел и решка"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Телеканал "Пятница!" (входит в холдинг "Газпром-медиа) прекратил сотрудничество с украинской компанией TeenSpirit, который производит проект "Орел и решка".

"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - сообщила пресс-служба "Пятницы!" в телеграм-канале.

Ранее в субботу телеканал сообщил, что прекратил сотрудничество с продюсером TeenSpirit Мариной Гранкиной из-за ее высказываний о событиях на Украине.

Программа "Орёл и решка" – программа о путешествиях, премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале "Интер" 13 февраля 2011 года. Выходила на телеканале "Пятница" с июля 2013 года.

Газпром-медиа

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