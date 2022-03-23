Недельная инфляция в РФ третью неделю подряд оставалась в районе 2%

Годовая инфляция ускорилась до 14,5%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 12 по 18 марта составила 1,93% после 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля 0,24% с 12 по 18 февраля, 0,13% с 5 по 11 февраля, сообщил в среду Росстат.

Таким образом, недельная инфляция третий раз подряд держится в районе 2% - столь существенный недельный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации на Украине, является максимальным с 1998 года. Росстат публикует недельную статистику по динамике цен с 2008 года, но, исходя из месячных данных, последний раз прирост цен за неделю на уровне 2% мог наблюдаться в декабре 1998 года, когда в целом за месяц инфляция составила 11,6%.

С начала месяца цены к 18 марта выросли на 5,38%, с начала года - на 7,67%.

Среднесуточный рост цен за 18 дней марта 2022 года, по данным Росстата, составил 0,292% (против среднесуточных 0,023% за 15 дней марта 2021 года и 0,024% за 22 дня марта 2021 года).

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 18 марта ускорилась до 14,5% (максимума с ноября 2015 года) с 12,5% на 11 марта, 10,4% на 4 марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

В деталях

Вторую неделю подряд лидером по росту цен является сахар. Цены на сахарный песок увеличились за неделю на 13,8% (после роста на 12,8% неделей ранее), соль и черный сахар - на 4,0%, рис - на 3,9%, гречневую крупу - на 3,3%, маргарин - на 2,8%, конфеты шоколадные - на 2,6%, муку пшеничную - на 2,5%, говядину, макаронные изделия, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 2,1%, печенье - на 2,0%, масло подсолнечное, пшено - на 1,9%, консервы овощные для детского питания, вермишель - на 1,6%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 3,8%, в том числе на лук - на 13,7%, помидоры - на 8,2%, бананы - на 7,8%, капусту - на 6,4%, морковь - на 5,6%, свеклу - на 5,2%, яблоки - на 3,9%, картофель - на 3,1%. В то же время цены на огурцы снизились на 6,6%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: прокладки гигиенические - на 5,0%, подгузники детские - на 4,4%, порошки стиральные и пасты зубные - на 4,2%, мыло хозяйственное и щетки зубные - на 4,0%, мыло туалетное - на 3,6%, спички - на 3,4%, бумага туалетная - на 3,0%, пеленки для новорожденных - на 2,8%, сухие корма для домашних животных - на 2,0%.

Из остальных непродовольственных товаров существенно выросли цены: на отечественные легковые автомобили - на 7,4%, кроссовки для взрослых - на 5,9%, кроссовки для детей и шампуни - на 3,9%, электропылесосы - на 3,7%, колготки женские - на 3,5%, майки, футболки мужские - на 3,3%, легковые автомобили иностранных марок, футболки детские - на 3,2%, телевизоры и джинсы для детей - на 2,8%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю снизились на 0,1%.

Как сообщалось, 18 марта совет директоров ЦБ РФ, приняв решение сохранить ключевую ставку на отметке 20%, где она оказалась после экстренного повышения в конце февраля, оставил без изменения и сигнал о будущей направленности ДКП.