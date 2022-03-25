Рогозин заявил, что санкции Токио не скажутся на сроках создания космических аппаратов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Японские санкции в отношении предприятия "Российские космические системы" (РКС) не повлияют на сроки создания космических аппаратов, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Япония ввела санкции в отношении корпорации космического приборостроения - АО "Российские космические системы" (РКС), входящей в состав государственной корпорации "Роскосмос". Цель - ограничить ее возможности по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах наших спутникостроительных фирм", - написал Рогозин в официальном телеграм-канале.

"Санкции давно ожидаемые и не неожиданные. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся", - заявил глава "Роскосмоса".

Накануне МИД Японии опубликовал расширенный санкционный список против РФ, включив в него 25 физлиц и 81 юридические лицо.

В санкционный список попали, в частности, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова - в общей сложности 25 человек.

Санкции вводятся в отношении 81 российского предприятия и компании, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники.

Кроме того, японское правительство также ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.