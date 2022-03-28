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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:52

ВЭБ продал долю в "Мосбирже" госкомпании "Алмазювелирэкспорт"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "ВЭБ.РФ" вышла из капитала "Московской биржи", ее доля снизилась с 8,404% до нуля, следует из информации на ленте раскрытия.

"Этот актив стоял на продаже более года. C учетом новых вызовов и задач по поддержке проектов в реальной экономике, ВЭБ принял решение по продаже пакета акций "Мосбиржи". Это высококлассный актив, но для нас непрофильный", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВЭБа.

"Полученные в результате сделки ресурсы будут перераспределены в пользу проектов в инфраструктуре, промышленности и развитии экономики городов", - заявили в ВЭБе.

Новый владелец актива, согласно раскрытию информации "Мосбиржи" - АО "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт". Эта компания принадлежит государству в лице Росимущества.

Мосбиржа ВЭБ Алмазювелирэкспорт Росимущество
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