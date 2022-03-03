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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

Швецов и Горегляд стали кандидатами в набсовет "Мосбиржи"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ПАО "Московская биржа" утвердил кандидатами для голосования по выборам нового состава набсовета, которое пройдет на годовом общем собрании биржи, первого зампреда Банка России Сергея Швецова и главного аудитора ЦБ Валерия Горегляда, говорится в сообщении биржи.

Пока биржа сообщила только о первых двух кандидатурах для голосования по выборам в набсовет.

Ранее сообщалось, что Швецов, курирующий финансовые рынки в Центробанке, покинет свой пост с 21 марта. Как сообщал источник, знакомый с ситуацией, он войдет в наблюдательный совет "Московской биржи" и станет его председателем.

Сейчас набсовет возглавляет Олег Вьюгин, также в прошлом первый зампред Центробанка.

Пресс-служба Вьюгина так комментировала эти планы в январе: "На сегодня биржа не получала от акционеров официальных писем о выдвижении кандидатов, но это будет отличной новостью, если Сергей Швецов получит возможность войти в набсовет "Московской биржи". Он и ранее избирался в набсовет компании, обладает стратегическим видением и уникальной экспертизой. Уверен, что акционеры поддержат его кандидатуру".

Сам Вьюгин тогда так оценил эту новость: "Я остаюсь председателем действующего насбовета, но у меня нет планов номинироваться на следующий корпоративный год, так как уже какое-то время назад я получил интересное для меня предложение от председателя правления "Мосбиржи" Юрия Денисова о работе внутри группы "Московская биржа". Полагаю, в случае поддержки набсоветом, Сергей может стать его председателем, это было бы сильное решение".

Годовое собрание акционеров ПАО "Московская биржа" запланировано на конец апреля.

Вьюгин возглавляет набсовет биржи с 2018 года, до этого его председателем был Алексей Кудрин. Швецов ранее уже входил в набсовет биржи (возглавлял его с 2011 по 2014 год).

Валерий Горегляд с 2004 по 2010 год был аудитором Счетной палаты РФ, в 2010-2013 годах - заместителем председателя Счетной палаты, с сентября 2013 года - главный аудитор Банка России.

В состав набсовета "Мосбиржи" в апреле 2021 года были избраны 12 человек. Сегодня стало известно, что четверо из них покинули его по личному заявлению. Это бывший топ-менеджер группы BME (Испанские фондовые биржи), независимый консультант Рамон Адаррага, член генерального совета Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) Пол Бодар, независимый директор наблюдательных советов "АЛРОСА" и "Полюса" Мария Гордон и экс-гендиректор "М.Видео-Эльдорадо" Александр Изосимов.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%.

Мосбиржа Сергей Швецов Валерий Горегляд Банк России Олег Вьюгин

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