Минпромторг РФ предложил уйти от привязки акциза на сталь к международным ценам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ предложило внести правки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отвязку расчета налогов от курса иностранной валюты при уплате НДПИ на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также акциза на жидкую сталь, следует из письма министерства, направленного на прошлой неделе Минфину и Минэкономразвития (копия имеется в распоряжении "Интерфакса").

Кроме того, в качестве еще одной меры поддержки металлургической отрасли Минпромторг предложил повысить ставки вывозной таможенной пошлины на лом черных металлов до 290 евро/тонна, при этом предоставлять квоты для вывоза не востребованных на внутреннем рынке объемов ломов по ставке единого таможенного тарифа ЕАЭС и ввести квоты на экспорт легированного лома, "который используется при производстве нержавеющей и специальных марок стали ответственного назначения".

Министерство также предложило отменить рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ для редких металлов, вольфрама и молибдена и установить нулевую ставку НДПИ в течение 5 лет для действующих производств вольфрама и молибдена "в целях повышения рентабельности и дозагрузки мощностей".

В Минпромторге не стали комментировать эти предложения.

Запрет на поставки российской стали в Европу, переориентация экспортных поставок на внутренний рынок, а также снижение спроса могут привести к существенному росту конкуренции и падению цен на металлы на внутреннем рынке. На прошлой неделе по итогам встречи главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с акционерами и топ-менеджментом российских металлургических компаний ведомство сообщило, что металлурги до конца марта должны представить консолидированные параметры ценообразования для внутреннего потребителя. Министерство также заявило, что государство готово "поддерживать спрос на внутреннем рынке за счет приобретения продукции в резерв и крупных инфраструктурных строек", совместно с Минфином будет прорабатывать вопрос сдерживания процентных ставок по действующим кредитам системообразующих предприятий.

В минувший вторник глава Минпромторга отметил, что использование металлургами рублевой составляющей при расчете внутренних цен также будет учитываться при обсуждении с Минфином налоговой базы.

Повышенный НДПИ для металлургов и акциз на сталь

С января этого года вступили в силу повышенный НДПИ для металлургов и акциз на сталь, которые рассчитываются по формуле с учетом мировых котировок на сырье. Ставка НДПИ для железной руды установлена в размере 4,8% от котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines). Для коксующегося угля - на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal. Ставка акциза на жидкую сталь составляет 2,7%. Акциз не взимается, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну.

В ноябре прошлого года правительство РФ повысило ставки вывозных таможенных пошлин на лом черных металлов и ввело на 180 суток смешанную экспортную пошлину в размере 5%, но не менее 100 евро за тонну (ранее - 70 евро/тонна). Новые ставки действуют с 1 января 2022 года. Впервые пошлина на лом была повышена в 2021 году на фоне роста цен на металлы (до 5%, но не менее 45 евро/тонна с 5%, но не менее 5 евро/тонна).

Как сообщалось, в начале марта национальная саморегулируемая организация "Руслом.ком" (входит более 300 компаний из числа заготовительных структур меткомбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров) направила в министерство промышленности и торговли письмо с просьбой отменить повышенную ставку на вывоз лома черных металлов. Ассоциация прогнозирует профицит лома на внутреннем рынке и падение внутренней цены минимум на 18-20%, а также отмечает, что экспортные поставки могли бы поддержать приток валютной выручки в государство и финансовые показатели ломозаготовителей.