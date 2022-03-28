Канцлер ФРГ заявил, что компании будут платить за российский газ в евро

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Европейские компании заключали контракты о закупках российского газа в евро, так что платить за газ они будут по контрактам, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Его слова приводит Dow Jones.

"Контракты, о которых нам известно, все главным образом основаны на евро. И компании будут платить в соответствии с контрактами, - сказал канцлер. - У нас такая ситуация сейчас, что надо просто выполнять контракты".

Он также напомнил, что ФРГ планирует как можно скорее отказаться от газа, нефти и угля из России.

Ранее в этот день министр энергетики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями явным нарушением контрактов и намерены призывать компании не выполнять его. Перевести оплату на рубли на прошлой неделе потребовал президент Владимир Путин.

28 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.