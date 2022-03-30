Apollo отказалась от покупки издательства Pearson

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Apollo Global Management Inc не станет делать новое предложение о приобретении британского издательского дома Pearson Plc после того, как компания отклонила три предыдущих предложения.

Apollo отметила в пресс-релизе, что не смогла достичь соглашения с советом директоров Pearson.

В рамках третьей попытки Apollo была готова заплатить 870 пенсов за акцию Pearson, оценив, таким образом, компанию в 6,7 млрд фунтов ($8,77 млрд). Изначальное предложение, сделанное еще в ноябре прошлого года, предусматривало стоимость в 800 пенсов за акцию.

Цена бумаг Pearson падает в ходе торгов в среду на 11%.

Компания Peason была основана в 1840-е годы, с 1920-х годов она занимается издательской и образовательной деятельностью. Ей принадлежат такие бренды, как Penguin Books и Longman.