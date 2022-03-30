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"Полюс" смог погасить долларовые еврооблигации в срок

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" сообщила об успешном погашении выпуска долларовых еврооблигаций.

Эмитент еврооблигаций, Polyus Finance plc, проинформировал о том, что лондонское подразделение Bank of New York Mellon подтвердило выплату основной суммы долга и купонного дохода по еврооблигациям 28 марта, говорится в сообщении компании.

Таким образом, компания выполнила свои обязательства по обслуживанию долга и подтверждает намерение делать это в дальнейшем, отмечается в сообщении.

В обращении находились долговые бумаги этого выпуска объемом около $483 млн. Плановая дата погашения выпуска и выплаты накопленного купонного дохода – 28 марта.

В последние недели внимание рынка приковано к купонным выплатам российских эмитентов по валютным обязательствам на фоне растущего санкционного давления на Россию и введения специального режима выплат по валютному долгу РФ.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Саид Керимов владеет 76,34% золотодобытчика через Wandle Holdings Limited.

Полюс
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