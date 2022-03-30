ЦБ назвал условие блокировки банками карт граждан при покупке товаров впрок

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рекомендации ЦБ РФ не направлены на контроль за операциями граждан по покупке товаров впрок, дополнительное внимание банков могут привлечь подобные операции только на большие суммы, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

"Рекомендации Банка России вообще никак не направлены на дополнительный контроль за операциями граждан, связанными с приобретением товаров общего пользования в магазинах, супермаркетах. Для того, чтобы попасть в поле зрения кредитной организации, нужно осуществлять такого рода операции на миллионы рублей в день", - заявил Ясинский (его видео-комментарий размещен в официальном телеграм-канале регулятора).

Он отметил, что ЦБ находится в плотном контакте с банками по этому вопросу.

По его словам, на сегодняшний день ни одна кредитная организация не заблокировала операцию физического лица, когда он покупал товары в магазине или супермаркете и расплачивался банковской картой.

"Если карта клиента оказалась заблокированной, в любом случае это не могло произойти в ситуации, связанной с покупкой товаров в магазине. Но если вдруг так произошло, в рамках закона прописана детально процедура о том, что нужно делать клиенту кредитной организации для того, чтобы карту разблокировать", - сказал Ясинский.

Он также напомнил, что при блокировке карты в первую очередь необходимо обращаться к банку-эмитенту, чтобы выяснить причину блокировки. В случае, если кредитная организация приняла по каким-то причинам решение не в пользу клиента, он может обратиться в межведомственную комиссию при Банке России.