Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

ЦБ назвал условие блокировки банками карт граждан при покупке товаров впрок

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рекомендации ЦБ РФ не направлены на контроль за операциями граждан по покупке товаров впрок, дополнительное внимание банков могут привлечь подобные операции только на большие суммы, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

"Рекомендации Банка России вообще никак не направлены на дополнительный контроль за операциями граждан, связанными с приобретением товаров общего пользования в магазинах, супермаркетах. Для того, чтобы попасть в поле зрения кредитной организации, нужно осуществлять такого рода операции на миллионы рублей в день", - заявил Ясинский (его видео-комментарий размещен в официальном телеграм-канале регулятора).

Он отметил, что ЦБ находится в плотном контакте с банками по этому вопросу.

По его словам, на сегодняшний день ни одна кредитная организация не заблокировала операцию физического лица, когда он покупал товары в магазине или супермаркете и расплачивался банковской картой.

"Если карта клиента оказалась заблокированной, в любом случае это не могло произойти в ситуации, связанной с покупкой товаров в магазине. Но если вдруг так произошло, в рамках закона прописана детально процедура о том, что нужно делать клиенту кредитной организации для того, чтобы карту разблокировать", - сказал Ясинский.

Он также напомнил, что при блокировке карты в первую очередь необходимо обращаться к банку-эмитенту, чтобы выяснить причину блокировки. В случае, если кредитная организация приняла по каким-то причинам решение не в пользу клиента, он может обратиться в межведомственную комиссию при Банке России.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Торги акциями на МосБирже в четверг впервые с февраля продлятся до 18:50

Рубль вечером сократил рост к доллару и развернулся вниз к евро

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

Эксперты РФ и Германии проведут переговоры по переходу на оплату газа в рублях

Bloomberg сообщил о проверках в офисах "дочек" "Газпрома" в Германии

"Газпром" забронировал 30% "Ямала-Европы" на ближайшую ночь на фоне похолодания в ЕС

"Газпром" забронировал 30% "Ямала-Европы" на ближайшую ночь на фоне похолодания в ЕС

ЦБ РФ временно перестанет раскрывать свою деятельность по управлению ЗВР

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп евробондов-2022 за рубли

BP ищет покупателей на свои российские активы в Азии и на Ближнем Востоке

Источник сообщил о прекращении обслуживания компанией PowerJet двигателей для SSJ100

Льготные кредиты системообразующим компаниям РФ будут доступны со следующей недели

Льготные кредиты системообразующим компаниям РФ будут доступны со следующей недели
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });