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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Производитель электромобилей Rivian утроил штат за год

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. увеличил количество сотрудников более чем втрое в 2021 году.

Как сообщается в годовом отчете компании, на 31 декабря в ней работали 10 422 человека. Rivian стремительно расширяет штат после проведения первичного размещения акций в ноябре 2021 года, пишет MarketWatch. Так, по состоянию на 30 июня 2021 года количество сотрудников компании составляло 6 274 человека, а на 31 декабря 2020 года - 3 178 человек.

Для сравнения: количество сотрудников Tesla Inc. по данным за этот же период насчитывало 99 290 человек, Ford Motor Co. - 183 тысячи человек, General Motors Co. - 157 тысяч человек.

Темпы роста числа персонала в этих компаниях оказались значительно ниже, чем у Rivian. Так, Tesla увеличила количество сотрудников примерно на 40%, а GM - чуть более чем на 1%. Ford сократил число работников почти на 2%.

В 2021 году Rivian поставила в общей сложности 920 электромобилей, при этом почти все они - 909 автомобилей - были поставлены в четвертом квартале.

Rivian США Tesla
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