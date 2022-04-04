Премьер Польши назвал позицию ФРГ главным препятствием для ужесточения санкций против РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Германия создает основные сложности для ужесточения санкций против РФ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в понедельник.

"Это Германия, которая является основной помехой для санкций", - приводят слова премьера западные СМИ.

Венгрия, по его словам, не блокирует возможность усиления санкций против России. При этом Моравецкий отметил необходимость уважать результаты состоявшихся в воскресенье в Венгрии выборов, на которых побеждает правящая в стране коалиция "Фидес-ХДНП".

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС ведут подготовку новых санкций против России. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за их дальнейшее ужесточение.