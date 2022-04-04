Золотой рудник Кумтор полностью перешел в собственность Киргизии

Centerra Gold также согласна выплатить Киргизии более $50 млн единовременно

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Золоторудное месторождение Кумтор полностью перешло в собственность Киргизии, заявил президент республики Садыр Жапаров.

"Кумтор полностью перешел Киргизии, 100% акций компании теперь принадлежат стране. Centerra полностью прекратила судебные разбирательства в США, Швеции и Канаде", - сказал он в обращении к согражданам.

Ранее он анонсировал, что 4 апреля Киргизия и канадская Centerra Gold подпишут мировое соглашение о судьбе месторождения.

Жапаров отметил, что переговоры с Centerra Gold Inc. "были сложными", несмотря на это киргизская сторона отстояла свою позицию. Соглашение заключено, канадская компания согласилась выплатить Киргизии более $50 млн единовременно сказал он.

"Спор между иностранной компанией и Киргизией пытались представить как дикий захват компании, но мы справились с задачей по заключении мирового соглашения на наших условиях. Решение по Кумтору - это только начало пути к стабильному развитию страны", - отметил глава государства.

По оценкам специалистов, Киргизия сможет извлечь около $5 млрд в течение ближайших 10 лет от работы рудника, будет добыто до 200 тонн золота, добавил Жапаров и отметил, что чистая прибыль компании за семь месяцев прошлого года составила $323 млн.

"По итогам 2022 года ожидаем прибыль от деятельности рудника в размере около $500 млн", - сообщил киргизский лидер.

Centerra заявила, что, по условиям соглашения, передаст права собственности на захваченный флагманский рудник Кумптор и покидает страну, положив конец продолжавшемуся почти год спору за право на месторождению. При этом компания получит 77,4 млн собственных акций акций, принадлежащих киргизской госкомпании "Кыргызалтын". Пакет в 26% акций Centerra, по данным Bloomberg, оцениваются в 972 млн канадских долларов ($778 млн), исходя из цены акций на закрытие торгов 1 апреля.

Centerra Gold Inc. - материнская компания ЗАО "Кумтор голд компани" - разработчика золотоносного месторождения Кумтор, которое является одним из крупнейших в Центральной Азии (расположен в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров).

В мае 2021 года власти Киргизии предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства. Тогда же пресс-служба киргизского правительства сообщила о назначении внешнего управления на руднике. Временным внешним управляющим стал гражданин Киргизии и Канады Тенгиз Болтурук.

В ноябре правительство Киргизии заявило, что рудник Кумтор больше не принадлежит Centerra Gold. Канадская компания была вынуждена списать со своей балансовой стоимости $926 млн и отразить факт потери контроля над рудником.

У Centerra Gold Inc. есть активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшим активом компании является рудник Mount Milligan в Канаде. Головной офис Centerra находится в Торонто. Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владела почти 26% акций Centerra.