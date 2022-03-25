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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

В ООН ждут роста мировых цен на продовольствие на 8-22% из-за ситуации на Украине

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) прогнозирует негативные последствия для мирового продовольственного рынка из-за конфликта между РФ и Украиной, которые являются крупными производителями и экспортерами сельхозсырья и продовольствия; в ФАО, в частности, прогнозируют рост мировых цен на продовольствие на 8-22%.

"Расчеты ФАО, оценивающие потенциальные последствия внезапного и резкого сокращения экспорта зерна и семян подсолнечника двумя странами, показывают, что эти недостатки могут быть лишь частично компенсированы альтернативными источниками в течение 2022/2023 сельхозсезона, - говорится в сообщении организации. - Способность многих стран-экспортеров наращивать объем производства и поставки могут быть ограничены высокими производственными и входными затратами".

Беспокойство ФАО вызывает тот факт, что "возникающий в результате этого глобальный дефицит предложения может привести к росту международных цен на продовольствие и корма на 8-22% по сравнению с их уже повышенными базовыми уровнями".

Как считают эксперты, "значительный дефицит предложения на мировом рынке зерна и подсолнечника" может сохраниться и после 2022/2023 сельхозсезона в случае, "если конфликт сохранит цены на сырую нефть на высоком уровне и продлит сокращение доли двух стран в мировом экспорте". Это произойдет даже в том случае, если альтернативные страны-производители расширят свое производство в ответ на более высокие цены на продукцию.

Комментируя логистические риски, ФАО отмечает, что на Украине существуют опасения повреждения инфраструктуры внутреннего транспорта и морских портов, а также инфраструктуры хранения и переработки. "В более общем плане существуют опасения в отношении увеличения страховых премий для судов, предназначенных для стоянки в Черноморском регионе, поскольку это приведет к высоким расходам на морские перевозки и, соответственно, росту затрат импортеров на продовольствие, поставляемое из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Как прогнозируют эксперты, из-за конфликта от 20% до 30% площадей озимых культур могут остаться на Украине неубранными. Значительная неопределенность связана и с возможностью проведения весенней посевной кампании.

В РФ серьезного ущерба посевам озимых не будет, но существует неопределенность в перспективах экспорта из-за введенных санкций. "Любая потеря экспортных рынков может привести к снижению доходов сельхозпроизводителей, что негативно скажется на будущих решениях по посевам", - говорится в сообщении.

"Санкции также могут привести к нарушению импорта в РФ сельскохозяйственной продукции, в частности пестицидов и семян, от которых страна сильно зависит. Это может привести к сокращению посевных площадей, снижению урожайности и качества. Это также подвергает российский сельскохозяйственный сектор и мировые поставки продовольствия в целом значительным рискам", - констатирует ФАО.

По данным ФАО, на долю РФ и Украины в период с 2016/2017 по 2020/2021 сельхозсезоны приходилось 19% производства ячменя, 14% - пшеницы, 4% - кукурузы. В масличном комплексе на них приходится более половины производства подсолнечного масла. Доля обеих стран на мировом экспортном рынке этого масла близка к 63%, информирует ФАО.

ФАО ООН Украина
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