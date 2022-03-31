Украина инициировала арест самолетов Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Следственный судья Святошинского райсуда Киева 21 марта 2022 года в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия (ГП) "Антонов", принял определение об аресте 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщила представляющая интересы ГП юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры".

"Определение было направлено всем компетентным органам в соответствующих юрисдикциях. Таким образом, в настоящее время процедура исполнения этой обеспечительной меры уже запущена", - сообщил "Интерфаксу" старший партнер, руководитель практики международного арбитража "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.

В компании уточнили, что в настоящее время решениями местных властей трем самолетам Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" запрещен вылет из Германии, одному – из Канады.

По информации юрфирмы, суть дела состоит в нарушении российской стороной правил выдачи сертификатов летной годности. "Росавиация незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний "Волга-Днепр", выдавать сертификаты летной пригодности на "Русланы". Фактически, в последние годы "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе", - полагают там.

Согласно определению киевского суда, самолеты подлежат передаче в управление украинскому Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), говорится в пресс-релизе.

Ранее в марте входящие в группу "Волга-Днепр" грузовые авиакомпании AirBridgeCargo и "Атран" приостановили все рейсы на фоне антироссийских санкций. Эти компании эксплуатировали только американские самолеты Boeing. Головная компания группы - "Волга-Днепр" - продолжила выполнять перевозки на Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД, сообщал представитель группы. При этом в СМИ сообщалось об аресте нескольких Ан-124 за пределами РФ, в том числе в Торонто (Канада).

Группа "Волга-Днепр" является крупнейшей на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Группу контролирует ее основатель Алексей Исайкин.