РЖД в 2022 году запланировали закупить 868 пассажирских вагонов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2022 году планирует закупить 868 пассажирских вагонов, сообщил холдинг.

325 вагонов будет приобретено для дальних перевозок (215 одноэтажных и 110 двухэтажных производства АО "Тверской вагоностроительный завод", ТВЗ), 403 – для пригородных. В числе пригородных – 90 вагонов электропоездов серии ЭП3Д и 130 – серии ЭП2Д производства АО "Демиховский машиностроительный завод", а также 26 вагонов рельсовых автобусов серии РА-3 "Орлан" производства АО "Метровагонмаш" и 157 вагонов локомотивной тяги производства ТВЗ.

Также РЖД закупят 140 вагонов электропоездов "Ласточка" в различной компоновке производства ООО "Уральские локомотивы".

В 2021 году отечественные производители поставили на сеть РЖД 678 новых пассажирских вагонов.