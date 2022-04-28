Рубль укрепился к доллару и практически не изменился к евро в четверг

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно подешевел, а евро практически не изменился на "Московской бирже" в четверг, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря как превышению предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции в пользу нерезидентов, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 72,08 руб./$1 в 19:00, что на 70 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,3725 руб./EUR1, подорожав всего на 6,5 копейки. При этом европейская валюта в ходе торгов локально опускалась до 74,35 руб./EUR1, обновив минимум с 5 марта 2020 года, но затем развернулась вверх и смогла к концу торгов даже выйти в небольшой плюс. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 36 копеек - до 73,56 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и бивалютной корзине по итогам торгов 28 апреля обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом) и ограничений на капитальные операции, так и улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом нацвалюта нейтрально реагирует на сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.

Страны Евросоюза интенсивно работают над новым пакетом санкций против России, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы интенсивно работаем над шестым пакетом санкций. Его время настанет", - сказала глава Еврокомиссии журналистам в Брюсселе. Она не стала прогнозировать, сколько времени еще уйдет на согласование новых ограничительных мер. Не стала фон дер Ляйен говорить и о том, какие именно санкции в итоге будут приняты. "Мы работаем над темой нефти", - добавила она.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона 28 апреля продемонстрировали положительную динамику в пределах 0,4-1,8%. Европейские фондовые площадки также выросли к вечеру четверга на 0,4-1,4%. В свою очередь американские фондовые индексы растут в начале торгов благодаря сильной корпоративной отчетности, несмотря на данные о неожиданном снижении ВВП США в первом квартале.

Как сообщило министерство торговли США, экономика страны в январе-марте сократилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост ВВП на 1,1% после его скачка на 6,9% в четвертом квартале. Снижение американского ВВП отмечено впервые с середины 2020 года, когда экономика страны столкнулась с последствиями COVID-19.

Нефть

Цены на нефть ускорили рост вечером в четверг после непродолжительного периода снижения утром. Подъему цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве в четверг составила $106,65 за баррель, что на 1,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $103,9 за баррель, что на 1,84% больше итогового значения предыдущей сессии.

В то же время трейдеры обеспокоены новой вспышкой коронавируса в КНР, которая может привести к падению спроса. Китайские власти ранее приняли решение о введении локдауна в крупном деловом центре страны - Шанхае. Такая же участь может грозить и Пекину, где уровень заболеваний неуклонно растет каждый день. Между тем, как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов.

Комментарии экспертов

"Сегодня отечественная валюта продолжила укрепляться. Последний день налогового периода, способствующий росту активности экспортеров и, как следствие, торговой активности, опустил курс доллара в зону минимумов этого года, диапазон 71-73 руб./$1. В условиях сохраняющегося навеса предложения валюты и приближающихся "длинных" выходных, дополнительно ограничивающих активность импортеров, значимых триггеров, способных ослабить давление на доллар, пока нет. Не исключен откат курса американской валюты ниже 71 рубля уже завтра, несмотря на ее техническую перепроданность", - прокомментировал ситуацию на рынке начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, средства из бюджета быстро восстановили ликвидность после налоговых платежей. После проведения основных налоговых платежей апреля показатель профицита ликвидности в банковской системе в значительной мере восстановился. К четвергу значение составило 1,5 трлн рублей, что соответствует уровням середины месяца перед началом налогового периода. При этом показатель резко увеличился накануне - почти на 950 млрд рублей. Это стало результатом, главным образом, резкого сокращения задолженности банков по недельному РЕПО с ЦБ. Кроме того, банки погасили часть задолженности по обеспеченным кредитам и увеличили объем размещения на депозитах постоянного действия. Сокращение задолженности перед ЦБ и восстановление величины профицита в системе стало возможным благодаря ликвидности от Федерального казначейства и притоку средств по бюджетному каналу. Так, с учетом данных источников в систему пришло 849,1 млрд рублей, компенсировав значительную часть оттока на налоги в начале недели (более 1 трлн рублей).

"На локальном валютном рынке в четверг рубль тестировал отметку 72 руб./$1. Ниже данного уровня пара "доллар/рубль" находилась в последний раз 8 апреля, то есть перед внеплановым снижением ключевой ставки ЦБ с 20% до 17% годовых. Вероятно, сейчас можно ожидать повторения ситуации: до середины завтрашнего дня у рубля еще будет возможность держаться у отметки 72 руб./$1, однако затем позиции российской валюты временно скорректирует понижение ключевой ставки регулятором", - считает Кравченко.

"Сегодня рублю удалось укрепиться до 72 руб./$1. По всей видимости, экспортеры достаточно активно продавали валюту; сегодня последний день уплаты налога на прибыль и на добавленный доход за I квартал. Кроме того, риски снижения экспорта газа, похоже, уменьшились. По сообщениям СМИ, часть европейских стран, согласившихся на оплату российского газа в рублях, могут нарастить его закупки, что компенсирует прекращение поставок газа в Болгарию и Польшу. При этом продолжается глобальное укрепление доллара США в ожидании существенного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Впрочем, рубль защищен от глобального роста доллара благодаря ограничениям на движение капитала", - полагает аналитик SberCIB Юрий Попов.

"Министр финансов Антон Силуанов вчера прокомментировал перспективы нового бюджетного правила, которое может появиться со следующего года. Он заявил, что, возможно, в новом бюджетном правиле будет фиксироваться объем базовых нефтегазовых доходов на основе данных за последние три года, а не базовая цена на нефть, как в предыдущем бюджетном правиле. При этом дополнительные нефтегазовые доходы (сверх базового уровня) будут направляться в ФНБ в рублях, а не в валюте. Соответственно, новое бюджетное правило больше не будет "хеджировать" волатильность рубля, в настоящее время этим занимается Банк России. Это может означать, что зависимость рубля от цен на нефть может возрасти до уровней 2015-2016 годов, прежде чем в 2017 году было введено бюджетное правило. В 2015-2016 годах эластичность рубля по нефти составляла примерно 0,3, то есть на рост цен на нефть на 10% рубль в среднем реагировал укреплением на 3%. С 2017 года, после введения бюджетного правила, эта эластичность упала примерно до 0,1: на 10%-й рост цен на нефть рубль реагировал укреплением лишь на 1%. В то же время не исключено, что Банк России предложит механизм, частично компенсирующий влияние цен на нефть на рубль, для смягчения волатильности", - отмечает Попов.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 (ранее период расчета составлял 10:00 - 16:30), ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 29 апреля на 58,11 копейки, до 72,2953 руб./$1. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30, был снижен Банком России на 61,07 копейки, до 75,3117 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 58,51 копейки по отношению к среде и составил 72,2657 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 потерял 60,4 копейки и составил 72,262 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 461,648 млн, из которых $1 млрд 141,119 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 320,529 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал к предыдущему дню на 73,51 копейки, до 75,3162 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 43,95 копейки, до 75,3343 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR899,472 млн, из которых EUR489,687 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR409,785 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) снизились относительно предыдущего торгового дня. В частности, ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов и 28 апреля составила 16,8% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 7 базисных пунктов, опустившись до 16,9% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц упала на 39 базисных пунктов - до 16,21% годовых, на срок 3 месяца - на 38 базисных пунктов, до 16,07% годовых, а ставка на срок 6 месяцев снизилась на 30 базисных пунктов - до 16,05% годовых.