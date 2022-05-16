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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Цены производителей в Японии в апреле выросли на рекордные 10%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Японии в апреле цены производителей выросли на рекордные 10% в годовом измерении на фоне российско-украинского кризиса, а также подорожания энергоносителей и сырьевых товаров в условиях ослабления иены. Об этом свидетельствуют данные Банка Японии.

В марте цены производителей увеличились на 9,7%. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали их подъем в апреле на 9,4%.

Цены на нефтепродукты и уголь подскочили на 30,9%, на железную руду и сталь - на 29,9%, на химическую продукцию - на 10,2%.

По сравнению с мартом потребительские цены в Японии в прошлом месяце увеличились на 1,2%.

Рост цен производителей, вероятно, скажется и на потребительской инфляции, которая до сих пор остается ниже 2%-ного целевого показателя Банка Японии. Эти данные будут обнародованы 20 мая.

Япония Банк Японии Украина
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