РФ с начала сельхозгода снизила экспорт пшеницы на 10,4%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - РФ с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2021 года) по середину мая экспортировала 33,85 млн тонн пшеницы, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. В целом экспорт зерна снизился на 17,6%, до 38,3 млн тонн. Об этом сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

По ее словам, значительно отстают от показателей прошлого сельхозгода экспорт ячменя – на 33,6% и кукурузы – на 30%.

"Объемы экспорта значительно снизились в первой половине мая. Если в последнюю неделю апреля было отгружено 783 тыс. тонн зерна, в том числе 648 тыс. тонн пшеницы, то в первую неделю мая экспорт пшеницы составил 264 тыс. тонн, во вторую неделю – 300 тыс. тонн", - сказала она.

По ее оценке, до конца сезона, то есть до 30 июня, экспортный потенциал по всему зерну составляет 6,74 млн тонн, в том числе 1,153 млн тонн пшеницы. "В принципе экспорт пшеницы укладывается в рамки квоты, поскольку она соответствовала балансу на момент введения, с 15 февраля этого года, - сказала Тюрина. - В то же время по кукурузе будет достаточно большой остаток – порядка 2,2 млн тонн. Меньше, чем предусмотрено квотой, будет вывезено и ячменя".

Квота на экспорт зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня этого года составляет 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы и 3 млн тонн кукурузы, ячменя и ржи (общая).

Как отметила Тюрина, в мае снизилась и активность покупателей российского зерна. "На предыдущей неделе поставки шли только в шесть стран, хотя в конце апреля их было десять, а в первую неделю мая - восемь. Стали значительно меньше и объемы экспорта, - сказала она. - Если в Египет отгружалось в среднем по 150 тыс. тонн в неделю, то на той неделе - всего 29 тыс. тонн. Турция закупала в среднем тоже где-то по 160-170 тыс. тонн, на прошлой неделе отгрузки упали до 17,5 тыс. тонн".

В то же время в число покупателей вернулись Иран и Саудовская Аравия. В Иран отправлено 66 тыс. тонн пшеницы, в Саудовскую Аравию - 56,7 тыс. тонн. Кроме того, 27,5 тыс. тонн пшеницы было отправлено в Ливию, 13,4 тыс. тонн - в Италию, 9,3 тыс. тонн - в Грецию.

По данным Зернового союза, число компаний-экспортеров сократилось до четырех с десяти.

Как считает эксперт, основная причина сокращения экспорта в снижении к концу сельхозгода объема зерна, который можно предлагать покупателям. "У экспортеров есть понимание, что сверх квоты не вывезешь", - добавила она.

Комментируя ценовую ситуацию на рынке, Тюрина сообщила, что за последнее время существенно подорожала американская пшеница - до $476 за тонну с $442 на 9 мая. Одна из основных причин – майский отчет Минсельхоза США по зерну, в котором прогнозируется рост торговли на фоне снижения производства. Повлиял и запрет экспорта пшеницы из Индии. "На Индию смотрели как на потенциального продавца, но снижение прогнозов урожая из-за сильной засухи сформировало понимание, что предложение пшеницы от этой страны будет меньше", - сказала она.

При этом французская пшеница подорожала всего на $1, до $430 за тонну. "Это можно объяснить тем, что Минсельхоз США увеличил прогноз экспортного потенциала стран ЕС на 5 млн тонн. То есть предложение будет достаточно высоким", - отметила эксперт.

В то же время российская пшеница на FOB подешевела за неделю на 1,2%, до $396 с $401 за тонну. Цены производителей выросли на 7%, до $260, но это связано в основном со снижением курса доллара, отметила она.

Тюрина также сообщила, что на минувшей неделе дисконт российской пшеницы по сравнению с европейской на мировом рынке вырос до $34 с $28 неделей ранее. "Это своего рода стимул для закупок российского зерна, но, думаю, что в конце сезона все будут смотреть на формирование рынка в дальнейшем, на то, как будет развиваться ситуация в других странах", - сказала она, добавив, что в настоящее время ситуация на рынке напряженная.

Напомнив, что Минсельхоз США прогнозирует экспорт российской пшеницы в новом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) в 39 млн тонн, Тюрина сообщила, что прогноз Зернового союза выше. "Думаю, что подойдем к показателю 2017/2018 сельхозгода (тогда было получен рекордный урожай пшеницы в 86 млн тонн - ИФ) - 41,5 млн тонн. Но, конечно же, если погодные условия будут благоприятными и сев пройдет в оптимальные сроки и в запланированных объемах. Оговорок много. Это пока первоначальные прогнозы", - сказала она, отметив, что будут расти закупки, прежде всего, со стороны стран Центральной и Северной Африки, Ближнего Востока.

По прогнозу Тюриной, сделанному ранее, РФ в этом году может собрать 130 млн тонн зерна, в том числе 87 млн тонн пшеницы.