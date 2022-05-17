Эксперты оценили потенциал РФ по экспорту пшеничной муки в 430 тыс. т в год

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Потенциал РФ по экспорту пшеничной муки составляет 430 тысяч тонн в год, или $150 млн. Такую оценку сделали эксперты центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"При обеспечении благоприятных условий для дальнейшего развития мукомольной отрасли в стране и наращивания производства российский экспорт с учетом мирового спроса на пшеничную муку может достичь 430 тыс. тонн ($150 млн) в год", - говорится в обзоре центра.

Ключевыми направления сбыта российской пшеничной муки рассматриваются Китай, а также рынки стран ближнего зарубежья, которые характеризуются устойчивым спросом (Грузия, Белоруссия, Абхазия, Армения, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и др.). Перспективными направлениями экспорта также являются страны Азии (Афганистан, Гонконг, Китай, Таиланд, Малайзия), Персидского залива (Ирак, ОАЭ), Африки (Сомали, Ангола, Бенин, Гана, Джибути).

Согласно обзору, подготовленному центром, за последние годы экспорт российской пшеничной муки в целом характеризуется положительной динамикой. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году, когда за рубеж было поставлено 314,6 тыс. тонн муки на $103 млн.

В 2021 году РФ экспортировала 261,1 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Экспортная выручка увеличилась на 10,1%, до $86,8 млн. Основу экспорта пшеничной муки - более 97% экспортной выручки - составила мука из мягкой пшеницы. Основными покупателями российской пшеничной и пшенично-ржаной муки в прошлом году стали Грузия (44,5 тыс. тонн на $11,6 млн), Афганистан (27,5 тыс. тонн на $10,6 млн), Белоруссия (26,5 тыс. тонн на $8 млн).

Потребление пшеничной муки в РФ в 2021 году составило 54,6 кг на человека, что на 2,4% ниже уровня 2020 года.

Средние цены производителей на пшеничную муку в 2021 году увеличились на 7% и достигли 22,6 рубля за 1 кг, потребительские цены показали еще более значительный рост - на 14,4%, до 47,6 рубля за 1 кг.

Импорт муки в РФ в 2021 году составил 40,9 тыс. тонн (на 0,8% меньше) на $16,6 млн (на 11,5% больше, чем годом ранее). Основным поставщиком стал Казахстан - 22,3 тыс. тонн на $7,9 млн. На втором месте оказалась Италия с долей 25,7%, поставившая муки на $4,3 млн (5,7 тыс. тонн). Третье место заняла Украина с долей 9,4% ($1,6 млн, 6,6 тыс. тонн).

Согласно обзору, в структуре мирового производства пшеничной муки лидируют Китай и Индия: на их долю приходится около 35%. Страны ЕС занимают долю порядка 8%. В 2021 году в Китае было произведено 68,4 млн тонн муки (на 2,1% больше по сравнению с предыдущим годом), в Индии - 63,2 млн тонн (на 1,6% больше). В странах ЕС производство сократилось на 1,1%, до 31,1 млн тонн.

На долю России, выработавшей в 2021 году 8,2 млн тонн, в 2021 году пришлось 2,1% мирового производства.