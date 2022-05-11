РФ в этом сезоне увеличила экспорт муки в 1,7 раза

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - РФ в этом сезоне (с июля 2021 года по март 2022 года) экспортировала почти 259 тысяч тонн муки, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее (154,6 тысяч тонн). Об этом сообщили "Интерфаксу" в Союзе экспортеров зерна со ссылкой на данные ФТС.

Наиболее заметные объемы поставок пришлись на февраль (56,5 тыс. тонн) и март (47,6 тыс. тонн) этого года. Год назад экспорт составил 8,89 тыс. и 19,9 тыс. тонн соответственно.

Крупнейшими импортерами российской муки стали Грузия, Афганистан и Ирак. В числе покупателей российской муки также Турция, Азербайджан, Китай, Туркмения, Молдавия, Израиль, республика Корея, Египет, Мали и некоторые другие страны.

Как заявил председатель правления Союза Эдуард Зернин, в последнее время интерес к российской муке на мировом рынке растет. "Недавно, к примеру, было сообщено о том, что Ливия планирует закупить пробную партию в 100 тыс. тонн. Объем серьезный. Думаю, отправки будут существенно меньшими партиями из ЦФО и Сибири", - сказал он, добавив, что активно мониторят возможности российского рынка и другие страны.

Как считает Зернин, мировой рынок стал приходить к пониманию, что в условиях ограничений на экспорт зерна из России покупка российской муки выглядит более экономически привлекательным решением. "Себестоимость муки производства стран, которые покупают российскую пшеницу в качестве сырья, объективно выше из-за действующей у нас экспортной пошлины", - пояснил он.

"Можно сказать, что в России в результате действия экспортных ограничений на зерно сложились экономические условия для развития собственной мукомольной промышленности, в том числе для поставок муки на экспорт. Это своеобразный положительный побочный эффект от действия экспортных ограничений на зерно", - заявил Зернин.

Как сообщалось, поставки зерна из РФ ограничены "плавающей" пошлиной. Кроме того, с 15 февраля действует экспортная квота (11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы), с 15 марта – запрет на экспорт в страны ЕАЭС. Квота и запрет будут действовать до 30 июня 2022 года.