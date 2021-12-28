Розница оптом - консолидация в ритейле становится явной

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Консолидация на рынке российского ритейла, о которой говорили как о давно сложившемся тренде, в 2021 году проявилась наиболее наглядно. К тихому уходу с рынка небольших игроков и планомерному росту лидеров добавились крупные сделки с "Магнитом" и "Лентой" в роли главных действующих лиц. Ритейлеров в России становится меньше, они сами - крупнее, а потенциал для консолидации далеко не исчерпан. Однако логика развития рынка может притормозить дальнейшие крупные покупки: в условиях трансформации отрасли и появления новых значимых ниш (как, например, e-grocery или дискаунтеры) зачастую проще оказывается строить новый бизнес самостоятельно.

Главный консолидатор

На звание главной отраслевой M&A-сделки не только года, но и последнего десятилетия претендует покупка "Магнитом" группы "Дикси" у Mercury Retail Group. О ней было объявлено в мае, в июле она была закрыта, ее стоимость составила 97 млрд руб. До этого крупнейшей сделкой в российском ритейле считалась покупка сети "Копейка" (если оставить за скобками Mercury Retail, созданную в результате слияния сетей "Красное и белое" и "Бристоль", где финансовые параметры не раскрывались). "Копейку" в конце 2010 года приобрела X5 Retail Group, главный конкурент "Магнита", за 51,5 млрд руб. На момент объявления о сделке "Копейка" объединяла более 660 магазинов, работающих в формате "мягкий" дискаунтер (так же Х5 тогда позиционировала свою сеть "Пятерочка").

"Магнит" приобрел более 2,4 тыс. магазинов "у дома" "Дикси". Большинство магазинов расположены в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге и Ленобласти. За счет покупки "Дикси" "Магнит" рассчитывает усилить позиции в двух столицах, где исторически он был представлен довольно слабо. Новые магазины также будут способствовать развитию онлайн-сервисов в Москве и Петербурге, считает "Магнит".

Сделка не приведет к ограничению возможностей "Магнита" по выплате дивидендов, обещал ритейлер. Аналитики предупреждали о рисках интеграции и давления на рентабельность - маржа у "Дикси" ниже. Однако по итогам III квартала "Магнит" сумел удержать рентабельность EBITDA на уровне прошлогоднего показателя (7,2%). По мере интеграции "Дикси" рентабельность "Магнита" будет расти, ожидают аналитики. Сама компания прогнозирует рост этого показателя до 8% до 2025 года (это предусмотрено стратегией "Магнита", которую ритейлер представил в начале года; он не стал корректировать планы из-за покупки "Дикси").

Сделка была профинансирована за счет собственных денежных средств "Магнита" и доступных неиспользованных кредитных линий. В результате уровень задолженность ритейлера к концу сентября вырос до 1,9х net debt/EBITDA с 1,2х по итогам первого полугодия. Аналитики "ВТБ Капитала" прогнозируют снижения этого показателя до 1,3х по итогам 2021 года (1,1х на конец 2020 года). По их оценке, "Магнит" по итогам этого года нарастит выручку на 19,1%, до 1,85 трлн руб., Х5 - на 10%, до 2,19 трлн руб. В 2022 году аналитики ожидают роста выручки "Магнита" на 19,6%, до 2,21 трлн руб., Х5 - на 11%, до 2,42 трлн руб. Отставание "Магнита" от главного конкурента сократится до 9% с 15% в 2021 году.

"Магнит" заявлял об амбициях крупного покупателя до сделки с акционерами "Дикси": в 2019 году ритейлер был готов купить "Ленту", вступив в борьбу за актив с "Севергрупп" Алексея Мордашова. При прежнем владельце "Магнита" Сергее Галицком представить крупные сделки в портфеле ритейлера было сложно, но они стали возможны после смены акционеров: в начале 2018 года Галицкий продал почти весь пакет группе "ВТБ", вскоре в числе крупных инвесторов "Магнита" появилась Marathon Group Александра Винокурова, а в конце 2021 года ВТБ продал ей весь свой пакет в "Магните". В итоге структура Винокурова стала крупнейшим акционером "Магнита" с долей 29,2%, что сопоставимо с пакетом Галицкого до сделки с ВТБ.

"Лента" меняет амплуа

"Лента" сама оказалась в роли покупателя после того, как ее основным акционером стала "Севергрупп". В августе компания закрыла две сделки - по покупке российской сети супермаркетов Billa и пермской группы "Семья".

Стоимость сделки с Rewe Group, владельцем Billa, составила около 225 млн евро, "Лента" получила 161 супермаркет, который она в течение года планирует интегрировать в свою сеть. Сделка позволит "Ленте" существенно усилиться в Москве и стать вторым оператором супермаркетов по количеству магазинов в столице и области. Кроме того, за счет покупки Billa "Лента" также рассчитывает расширить экспресс-доставку.

Сумма сделки по покупке регионального ритейлера "Семья" составила 2,45 млрд руб. В группу "Семья" входило 75 магазинов (включая 27 супермаркетов и 44 магазина "у дома") в Перми и Пермском крае.

Обе сделки стали подтверждением смещения фокуса "Ленты" (которая несколько лет назад стала крупнейшей в России сетью гипермаркетов, сместив с пьедестала "Ашан") в сторону малых форматов. Если покупатели переключаются с больших форматов на малые, "Лента" будет следовать этому тренду, говорил Мордашов в ходе "Дня инвестора" ритейлера в марте.

В ходе "Дня инвестора" "Лента" представила новую стратегию развития до 2025 года. Компания рассчитывает нарастить оборот вдвое, до 1 трлн руб., в том числе за счет увеличения торговых площадей на 1,5 млн кв. м (то есть также вдвое), преимущественно в сегментах супермаркетов и магазинов "у дома". Магазины шаговой доступности - новый формат "Ленты", первые розничные точки "Лента мини" были открыты в апреле. Магазины "у дома" становятся все более востребованными у покупателя и будут расти быстрее, чем все остальные форматы, считают в компании.

И "Лента", и "Магнит" еще могут выступить в роли покупателей крупных розничных активов, полагают аналитики. Стратегии обеих компаний (как и Х5) предусматривают точечные сделки M&A. Такие сделки зачастую предполагают не покупку бизнеса, а приобретение прав аренды. Например, "Магнит" в конце года договорился о долгосрочной аренде 58 магазинов, работающих под брендом "Радеж" в Волгограде и ближайших регионах, и 56 магазинов "Эдельвейс" в Казани.

Есть, кому продаваться

По итогам первого полугодия, по оценке аналитической компании InfoLine, на десятку крупнейших FMCG-ритейлеров приходилось уже 37,5% розничного оборота продуктов питания в России, сотня крупнейших занимала половину рынка. Это очень высокий для страны уровень консолидации, который раньше казался недостижимым, считает гендиректор InfoLine Иван Федяков.

"Из раза в раз я говорил одно и то же: что основная парадигма развития рынка - это консолидация. Мы видим подтверждение всех наших предположений и прогнозов", - отметил Федяков. "С другой стороны, консолидация - ожидаемый тренд: на западных рынках уровень консолидации еще выше, - подчеркивает эксперт. - На пять крупнейших игроков может приходиться и 50% рынка, как в США, и 60%, как во Франции или Бельгии, это может быть и 70%, как в Германии. Мы видим, что потенциал для консолидации российского рынка есть, и она неминуемо будет расти".

Рынок российского ритейла остается фрагментированным по сравнению с другими развивающимися и развитыми странами: на пятерку крупнейших игроков приходится 32% против 50-60%, отмечали аналитики Goldman Sachs в своем обзоре. Пространство для дальнейшей консолидации остается, и крупнейшие ритейлеры будут наращивать долю рынка, замещая традиционную торговлю и небольших региональных игроков. По прогнозу Goldman Sachs, доля десяти крупнейших ритейлеров вырастет с 37% в 2020 году до около 50% к 2025 году, чему будет способствовать дальнейшая M&A-активность и вытеснение менее эффективных конкурентов.

Активы для покупок на рынке есть, причем крупные, указывает гендиректор InfoLine. "Более того, есть компании, которые были бы не против быть проданными. В первую очередь я вынужден назвать "Ашан", который переживает очередную ломку, очередную трансформацию со сменой руководства. Мало компаний способны развиваться с ежегодной сменой менеджмента", - отметил он.

В последние годы французский Auchan приостановил расширение сети в России. В то же время в 2021 году компания смогла вернуться к росту на российском рынке: ее продажи за 10 месяцев прибавили 3% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, EBITDA - 66%. Оборот сопоставимых магазинов (LfL) увеличился на 5%, покупательский трафик - на 3%. Абсолютные показатели ритейлер не раскрыл.

По данным InfoLine, розничная выручка "Ашана" в III квартале увеличилась на 1,7%, до 64,1 млрд руб., - это самые низкие темпы роста среди десятки крупнейших ритейлеров ("Ашан" - на шестом месте, в 2021 году он выбыл из первой пятерки, уступив место сети дискаунтеров "Светофор").

"Такой актив, в моем понимании, акционеры были бы рады продать. Вопрос в другом - они, во-первых, слишком большие, чтобы их купить, во-вторых, вопрос в том, кто бы мог их купить. Те игроки, которые больше "Ашана" по выручке, нарвутся на ограничение доли в 25%, часть магазинов приобрести не смогут, и сделка будет недостаточно эффективной. У тех игроков, кто меньше, консолидация рынка в планы не входит", - считает Федяков.

"Ашан" - не единственный кандидат на продажу, активов много, и консолидация рынка будет продолжаться, подчеркивает эксперт. "В роли консолидаторов, конечно, в первую очередь будут выступать лидеры отрасли. Я думаю, что и "Магнит" еще будет совершать крупные сделки - уровень закредитованности у компании невелик. Предполагаю, что и у "Ленты" есть интерес к определенным сетям второго эшелона, которые она могла бы приобрести", - отметил он.

Рост крупнейших сетей ограничен нормой закона о торговле, согласно которой доля ритейлеров на региональных рынках ограничена 25%, после достижения которой они не могут покупать и открывать новые магазины. "Это, безусловно, будет сдерживающим фактором, но мы можем на выходе получить четыре крупных федеральных сети, у каждой из которых будет, условно, по 20% рынка. Конечно, такого количество сетей, как раньше, мы не увидим", - прогнозирует Федяков.

Сдерживает консолидацию и сама трансформация ритейла, считает он: "Есть что консолидировать, есть кому и есть зачем. Дальше вопрос только в том, чтобы в этой новой парадигме рынка найти свои ниши, потому что в отрасли складывается непростая ситуация - идет поляризация рынка".

Драйверы ритейла

Раньше ритейл развивался в сторону сегмента "средний плюс", примером чему может служить трансформации "Пятерочки", которая стала более качественным и комфортным для покупателя магазином, и это дало Х5 очень хорошие финансовые результаты, сказал Федяков. Еще один пример - трансформация сети супермаркетов "Перекресток" (также принадлежит Х5), которая сумела стать реальным конкурентом "Азбуке вкуса", во что было сложно поверить несколько лет назад, указывает эксперт. "Но в последние полтора-два года произошел разворот этого тренда: идет процесс очень жесткой поляризации рынка. С одной стороны, мы видим уход экономически активных покупателей в онлайн, и они практически не возвращаются в физические магазины. С другой стороны, на фоне снижения доходов населения мы видим огромную армию покупателей, которые уходят в дискаунтеры. Там совершенно не нужен онлайн, там другая специфика принятия решений о покупке. Этот сегмент дискаунтеров начинает забирать часть рынка - тот же "Светофор" с феноменальными темпами роста, который творит сумасшедшую историю на рынке. Практически все крупные ритейлеры запускают свои сети дискаунтеров", - добавил глава InfoLine.

"Магнит" открыл первые дискаунтеры "Моя цена" летом 2020 года, Х5 осенью того же года открыла первые дискаунтеры "Чижик". "Лента" открыла первые пилотные дискаунтеры "365+" в начале этого года. Х5 планирует открыть 3 тыс. дискаунтеров в ближайшие годы, "Лента" и "Магнит" не озвучивали свои планы, но последний отмечал, что видит потенциал для открытия сотен магазинов этого формата в год.

Гендиректор InfoLine высоко оценивает шансы крупнейших ритейлеров построить эффективный бизнес в сегменте дискаунтеров. "В моем понимании ключевым определением дискаунтера является доля собственных торговых марок. До тех пор, пока магазин торгует брендами поставщиков, он остается грязным и не очень удобно расположенным магазином, а не дискаунтером. СТМ (собственные торговые марки - ИФ) - это то, что двигает формат дискаунтеров, сети это прекрасно понимают. Компании, которые сейчас ассоциируются с этим форматом - "Светофор", "Доброцен", - уже перешли к программе существенного наращивания доли частных марок. То есть они попытались нарастить рыночную силу за счет активной экспансии, открытия новых магазинов, а сейчас, обладая этой рыночной силой, они пытаются получить СТМ. Например, "Доброцен", второй после "Светофора" игрок в сегменте дискаунтеров, планирует в ближайшие три года увеличить долю СТМ до 50% от ассортимента. А у крупных сетей - Х5, "Магнита", "Ленты" - собственные торговые марки уже есть. Показателен проект "Ленты", которая, недолго думая, назвала свою сеть дискаунтеров "365" - как собственную СТМ", - сказал Федяков.

Доля собственных торговых марок в дискаунтерах должна составлять более половины ассортимента и продаж, тогда эта бизнес-модель будет работать, считает эксперт.

"У крупных игроков есть большой потенциал, чтобы развить эту историю. Я думаю, в ближайшее время они этим займутся. По крайней мере, тот грандиозный план, который озвучила Х5 - 3 тыс. дискаунтеров, - фактически означает, что половина новых магазинов будет приходиться на дискаунтеры. Это просто разворот компании. То, что Х5 это сможет сделать, у меня сомнений нет, а смогут ли "Светофор" или "Доброцен" договориться с поставщиками, чтобы те начали выпускать для них качественные СТМ, - вопрос. С кем-то - наверное, но это будет непросто сделать. Чтобы заказывать СТМ, нужна хорошая оборачиваемость, возвраты невозможны, ты должен быть уверен в 100-процентной реализации всего товара, для этого и нужна рыночная сила, гигантские обороты, которые есть у лидеров рынка", - отметил Федяков.

Аналитики Goldman Sachs в своем обзоре называли "жесткие" дискаунтеры и сегмент e-grocery главными возможностями роста в отрасли. В последние два года крупнейшие российские ритейлеры активизировали развитие в этих двух новых каналах продаж. Оба сегмента недостаточно представлены на российском рынке и оба выигрывают от структурных изменений в экономике - снижения мобильности потребителей и повышения чувствительности к ценам. Эти сегменты могут серьезно вырасти в среднесрочной перспективе и достичь оборота в 1 трлн руб. каждый, полагают аналитики.

Консолидация в форме покупки активов хорошо происходит в условиях, когда рынок предсказуем, когда его можно просчитать на горизонте ближайших пяти-десяти лет, и понять, что твои инвестиции окупятся, считает Федяков. "Это благоприятная почва для консолидации, потому что компании представляют собой финансовые потоки, и, условно говоря, решение о покупке принимает финансовый директор. А сейчас большей силой должен обладать директор по маркетингу, потому что в очень нестабильной и напряженной конкурентной борьбе в условиях трансформации рынка, которую мы переживаем последние полтора года, появляются совершенно непредсказуемые новые направления для развития. Тут уже возникает вопрос - а надо ли покупать?" - сомневается он.

"Сейчас мы видим очень серьезную перестройку рынка, и она немного сдерживает консолидацию, потому что в этот момент оценить справедливую стоимость ряда активов становится очень сложно. В этом, на мой взгляд, отчасти кроется причина неуспеха IPO Mercury Retail Group. Как их оценить в этой ситуации? Они были бы рады получить оценку на уровне компаний e-grocery, но онлайн-продажи алкоголя пока запрещены, а "каменные" магазины уже не так дорого стоят, как стоили раньше. В результате получается, что компании была оценена значительно ниже, и у акционеров не было желания продавать по такой цене. Найти баланс спроса и предложения становится очень сложно", - отметил Федяков.

Mercury Retail, управляющая магазинами "Красное и белое" и "Бристоль" (существенная доля в их ассортименте приходится на алкоголь), в конце октября объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Ценовой диапазон был установлен на уровне $6-6,5 за GDR, что соответствовало рыночной капитализации компании в $12-13 млрд. Объем предложения составлял до 200 млн GDR (то есть до 10% акций). Но в начале ноября Mercury Retail приняла решение отложить IPO на неопределенный срок "в связи со сложившимися рыночными условиями". Компания может вернуться к IPO и в 2022 году "при благоприятном рынке", когда получит ту оценку, которую хочет, говорил совладелец, со-CEO Mercury Retail Сергей Кациев.

Еще один претендент на публичный статус из чиста продовольственных ритейлеров - "Вкусвилл" - как раз делает упор на развитие онлайн-продаж. О планах IPO заявляла и "Азбука вкуса", которая может привлечь средства для развития фудтех-направления.

Издержки гигантомании

Кроме усилившейся консолидации трендом 2021 года стала высокая инфляция, которая в качестве поддержки роста выручки продовольственных ритейлеров сменила эффект от первых антиковидных ограничений в 2020 году. По данным Росстата на 20 декабря, годовая инфляция составила 8,23%, весомый вклад в нее внес рост цен на различные группы продовольственных товаров - плодоовощную продукцию, мясо, крупы (особенно ярко этот эффект проявился во второй половине года). Показатель уже превысил прогноз ЦБ на 2021 год (7,4-7,9%).

Аналитики называют высокую инфляцию благоприятным фактором для продовольственного ритейла. Исторически розничным сетям удавалось успешно транслировать инфляцию на полки магазинов и поддерживать высокий рост сопоставимых продаж в периоды роста цен, отмечают аналитики Goldman Sachs в своем обзоре. По их мнению, тренд продолжится и в 2022 году.

Глава "Магнита" Ян Дюннинг называет высокую инфляцию самым большим вопросом для рынка на 2022 год. "Как долго она продлится? Как именно люди будут адаптироваться к ней? Нельзя забывать, что многие российские потребители тратят около 60% располагаемого дохода на еду. Это крайне много. Нам предстоит решать, как мы можем попытаться ограничить инфляцию, а также предугадать реакцию покупателя, если двузначные темпы инфляции по заметной части продуктов продержатся еще какое-то время", - сказал Дюннинг в интервью изданию "Магнита".

В условиях роста цен крупнейшие ритейлеры всегда оказываются в фокусе внимания регуляторов. Так, в августе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что проводит антикартельные проверки в Х5, "Магните" и "Ленте". Предмет проверок, которые были начаты по обращениям граждан о росте цен, - антиконкурентный сговор, следствием которого может являться рост и поддержание цен. В случае антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки (оборот проверяемых компаний по итогам 2020 года превышал 4 трлн руб.), предупреждала ФАС. Крупных штрафов пока не последовало, но антимонопольная служба выявила нарушения в нескольких регионах: цены на товары там, где сети занимали доминирующее положение, были выше.

Укрупнение ритейлеров в среднесрочной перспективе может привести и к ухудшению положения поставщиков, уходу более слабых, небольших игроков, не способных отстаивать свою точку зрения в диалоге с федеральными сетями, считает исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Процесс консолидации ведет к монополизации рынка, и единственным ограничением создания монополии является запрет на покупку новых торговых объектов при превышении 25% доли рынка, установленный в законе о торговле. "Однако эта норма работает только на момент заключения сделки, и если сеть имеет менее 25% в этом году, то в следующем, после слияния, может достичь и 70%, но это не будет считаться нарушением. По многим регионам доля крупнейших торговых сетей уже превышает 35%, и там цены на полке выше, чем в муниципалитетах с высоким уровнем конкуренции в ритейле", - утверждает Востриков.

При этом укрепление позиций на рынке, в том числе путем сделок слияния и поглощения, вытеснения локальной розницы и покупки более слабых игроков заложено в стратегиях многих крупных сетей, сказал он. "Для сетей это дополнительные возможности по росту доли в регионах, устранению конкурентов и оптимизации бизнес-процессов, что в итоге приводит к увеличению их рыночной силы как таковой. Для поставщиков последствия консолидации чреваты сужением каналов сбыта их продукции, увеличением количества недобросовестных практик со стороны сетей и усилением навязывания фактически невыгодных условий сотрудничества при отсутствии каких-либо альтернатив. На практике это проявляется уже сегодня", - заявил глава "Руспродсоюза".

Консолидация в ритейле продолжится, но она будет сдерживаться высокой волатильностью рынка и тектоническими сдвигами в бизнес-моделях компаний, констатирует глава InfoLine Федяков.