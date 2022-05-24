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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Фондовые индексы Европы выросли после снижения на прошлой неделе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки завершили торги ростом в понедельник, восстановившись после снижения по итогам минувшей недели.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов повысился на 1,26% и составил 436,54 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 1,38%, британский FTSE 100 - на 1,67%, испанский IBEX - на 1,67%. Французский индикатор САС 40 поднялся на 1,17%, итальянский FTSE MIB - на 0,17%.

Как стало известно в понедельник, индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны увеличился в мае до 93 пунктов с 91,9 пункта в апреле несмотря на опасения по поводу инфляции и ситуации на Украине. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение показателя до 91,4 пункта, в опрошенные FactSet аналитики ожидали еще более сильного сокращения, до 91,2 пункта.

Также на этой неделе внимание инвесторов приковано к экономическому форуму в Давосе, на котором будут обсуждаться перспективы глобального экономического роста. А в среду ожидается публикация протоколов с майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут дать инвесторам большую ясность относительно планов регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики.

Акции Siemens Energy подешевели на 0,7% после первоначального роста на новости, что германский производитель энергетического оборудования сделал предложение о выкупе всех акций дочерней Siemens Gamesa Renewable Energy SA, производящей ветрогенераторы.

Siemens Energy предложила 18,05 евро за акцию Siemens Gamesa, что на 27,7% больше цены акции компании на закрытие торгов 17 мая, за день до сообщения о возможном предложении. Совокупная сумма выкупа может составить 4,06 млрд евро. Siemens Energy владеет 67% акций Siemens Gamesa.

Котировки Siemens Gamesa подскочили на 6,2%.

Капитализация британского ритейлера Kingfisher выросла на 2,2% после того, как компания отчиталась о сильном росте продаж в первом квартале и подтвердила годовой прогноз.

В число лидеров роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 вошли акции британской финансовой компании Virgin Money UK PLC (+8,2%), польской страховой компании Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PZU) (+7,2%) и германского банка Deutsche Bank AG (+7%).

Самое активное снижение в Stoxx 600 продемонстрировали акции швейцарской Vifor Pharma (-8,3%).

Европа
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