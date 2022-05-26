Банки всех размеров, соединяйтесь! Обобщение

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор понемногу приходит в себя после санкционного шока и в условиях международной изоляции начинает искать новые пути развития. Один из них предложил Банк России - создание кооперации независимых банков для экономии издержек, а также обмена информационной, технологической и экспертной поддержкой.

Новая веха для банковского бизнеса, который по сути теперь без риска новых ограничений может обслуживать только российских клиентов, обсуждалась в четверг на встрече руководства ЦБ с банкирами.

Прощание с англосаксами

Глава ВТБ Андрей Костин начал свое выступление с афоризма Виктора Черномырдина: "Никогда такого не было, и вот опять. Нам, с одной стороны, кажется, что вот опять, потому что налицо есть признаки такого экономического, финансового кризиса, сокращение ВВП, высокая инфляция. Действительно, все это вроде бы было, но, наверно, все-таки правильнее будет сказать, что никогда такого не было. Потому что 24 февраля началась не только специальная военная операция на Украине, но началась настоящая война в финансовой сфере со стороны США, других стран в отношении нашего финансового сектора, нашей экономики", - заявил он.

"30 лет мы пытались развиваться в системе западной банковской системы, конечно, англосакской в основном, где доминирует доллар, где доминируют западные площадки фондовых рынков - Нью-Йорк, Лондон. И сейчас мы в общем-то сознательно, видимо, пошли на этот шаг, отказавшись от этого мира, отказавшись от этой системы, где доминирует западный мир, западные страны", - сказал глава ВТБ.

Он призвал банкиров оказаться от менталитета последних десятилетий. "Мы не вернемся в эту систему. У нас нет шансов и нет желания, главное, туда вернуться. Поэтому мы либо построим наш новый мир, либо мы будем ничем. Потому что, не сумев заместить эту систему, мы, конечно, не сможем обеспечить ни экономического развития, ни развития банковского сектора", - заявил Костин. Нужны новые подходы и новые направления работы для банков: "И речь идет не только о временных мерах, которые, конечно, важны. Речь идет о тех, вещах, которые мы должны заложить на десятилетия вперед, по которым мы будем работать".

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что по всей видимости, санкционные банки будут вынуждены больше сосредоточиться на внутренних рублевых операциях, прежде всего на кредитовании госсектора, санкционных же предприятий, малого и среднего бизнеса, розничного бизнеса.

"Но при этом очень важно, чтобы банки, которые не попали под санкции, боясь вторичных санкций, не привели бы к тому, что у нас банковская система раздробилась на два изолированных сегмента. Нам этого нужно избежать. И чтобы не допустить этого, нужны будут специальные механизмы. На наш взгляд, могут быть созданы такие рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками. Здесь будет нужен не только творческий подход, и мы видим здесь роль современных технологических решений, в частности, более активное использование разных платформ - маркетплейсов", - отметила она.

Есть идея

Судьба небольших российских банков, которые столкнулись с не меньшими трудностями, чем попавшие под санкции крупные игроки, также находится в фокусе внимания ЦБ.

"Конечно, как и в любой кризис, возрастает уязвимость именно небольших банков. В этом сегменте, на наш взгляд, уже назрела давно необходимость пересмотра бизнес-моделей. Мы начали даже с вами обсуждать, когда обсуждали судьбу банков с базовой лицензией, идеи, перспективы и так далее. Но такой пересмотр был заторможен ковидом. А новый кризис начался очень быстро, и времени уже совсем не остается. Но задачу тоже нужно решать", - заявила Набиуллина.

"Мы понимаем, с какими многочисленными сложностями сталкиваются маленькие банки и как им тяжело снижать издержки. Не только издержки отчетности, которые для них еще более, наверное, сложные, но и все издержки на постоянное ведение банковской деятельности. И внешние платформенные решения, как, например, платформа KYC (Знай своего клиента - ИФ), мы ее специально разрабатывали, помогают снизить такие издержки, но не до того уровня, как мы видим, чтобы банкам было комфортной", - признала она.

Вместе с тем, ЦБ не готов брать на себя часть издержек, как это предлагают банкиры. По мнению Набиуллиной, это усилит зависимость устойчивости банковской системы от ресурсов Банка России. "По сути дела, это довольно бессмысленная ситуация, когда чтобы банк продолжал работать и кредитовать экономику, он будет нуждаться в постоянной подпитке от Банка России. Это такая иллюзия эффективности. Но, тем не менее, мы хотим расшить это узкое место, чтобы дать шанс небольшим банкам оставаться в конкурентном пуле", - сказала она.

Она предложила создать банковские объединения без выкупа долей, но с взаимной ответственностью всех участников. По ее словам, похожая система зарекомендовала себя во многих странах.

"Идея в том, что небольшие банки присоединяются к более крупному, становясь его бизнес-партнерами, сохраняя свою независимость во всех ключевых банковских решениях, но смогут получать информационную, технологическую и экспертную поддержку. А наш фокус надзора при этом будет на консолидированном уровне, и для участников радикально сократится операционная и регулятивная нагрузка. Мы, со своей стороны, готовы создать необходимые юридические, регулятивные предпосылки, но, конечно, здесь требуются оценка целесообразности этого со стороны самих банков, ваш интерес, вовлечение, и просим давать свои предложения", - заявила Набиуллина.

Кооперация

Как пояснил "Интерфаксу" первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, такой подход позволит небольшим региональным банкам занять свою нишу и при этом снизить юридические и операционные расходы. "Это возможность в теории совместить преимущество людей, которые работают на месте, знают клиентов и способны обеспечить доступность финансовых услуг для той категории клиентов, которые с точки зрения огромных сетевых банков не формат", - сказал первый зампред ЦБ.

Он напомнил, что такие объединения создавались во многих странах, включая Австрию, Германию, Финляндию, Нидерланды и даже Российскую империю.

"Небольшие кооперативные банки постепенно дошли до понимания того, что им нужно каким-то образом свои усилия объединить. Для этого они объединились и учредили головной банк, но логика была прямо противоположная банковской группе. Потому что в банковской группе головной банк владеет дочерними банками. А у них была логика, что эти небольшие банки владеют этим головным банком и доверяют ему определенные функции - международные транзакции, казначейские операции, развитие бизнеса, комплаенс и так далее", - пояснил он.

В качестве примера Тулин привел австрийский Raiffeisen и нидерландский Rabobank, которые изначально создавались как банковские кооперативы. "Потом бизнес-логика привела к тому, что эти структуры переродились в обычные корпорации, в акционерные общества. Но это был целый этап развития", - отметил он. В Российской империи такую роль играл созданный незадолго до Первой мировой войны Московский народный банк, находившийся во главе системы учреждений мелкого кредита.

И для современной истории предложенная Центробанком идея не нова, банкиры уже не раз выходили с этой инициативой, но до сих пор этого не удавалось реализовать, отметил Тулин. "Проблема такая: люди не всегда хорошо кооперируются между собой, извечная проблема - кому вершки, а кому корешки, кто будет главным, как распределить риски и доходы, как будет устроена процедура голосования", - сказал он.

ЦБ готов создать правовую и регуляторную среду, но при условии запроса со стороны банковского сообщества.

"Это попытка дать стратегический путь для их нахождения себя в этом бизнесе, для небольших банков, потому что иначе рано или поздно - тупик. Сейчас новые экономические условия, и скорее всего этот так называемый "пирог" в виде потенциального рынка не будет расширяться. Трудно будет найти себе клиентскую доходную базу, которая оправдывала бы расходы. Это такой шаг навстречу и предложение к диалогу. Люди сами должны это сделать, мы можем только помочь", - отметил он.